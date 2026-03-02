Іранські удари по ОАЕ — що сталося з цінами на готелі через масштабну атаку

Що трапилось з ринком нерухомості у Дубаї. Фото: Freepik

Ще нещодавно нерухомість у Дубаї була синонімом вічного зростання та "безпечної гавані" для грошей. Але зараз картинка різко змінилася. Через загострення конфлікту з Іраном ринок почало добряче лихоманити, і це вже б’є по кишені власників готелів та забудовників.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що відбувається на ринку нерухомості у Дубаї.

Як впали ціни на люксові готелі в Дубаї

Ситуація з легендарними п’ятизірковими гігантами зараз виглядає, м’яко кажучи, не дуже. Ті, хто раніше не пускав на поріг без золотого злитка, тепер змушені демпінгувати, аби просто заповнити номери:

Burj Al Arab: замість космічних 1 765 доларів за ніч тепер просять близько 740 доларів. Це обвал на 58%;

Atlantis The Royal: впав на 57%;

Armani Hotel: цінник зрізали наполовину (-54%).

Той випадок, коли "недосяжна розкіш" стала доступною, але радіти нікому — попиту все одно бракує.

Фото: @ukraine_insta/Threads

За даними платформи Booking, найбільші знижки, 44%, пропонує готель Fashion Avenue Dubai Mall, де ніч двом дорослим обійдеться у 488 доларів (стара ціна 872 долари).

Але не всі готелі пропонують не такі радикальні знижки. Наприклад ніч для двох дорослих у Four Apple EMAAR Fashion Avenue Deluxe Studio коштуватиме 26 385 доларів замість звичних 31 041 доларів.

Як впали в ціні квартири в Дубаї

З квартирами ситуація ще гірша. Ті, хто купував "елітку" як надійний актив, зараз бачать піке. Ціни на топові апартаменти подекуди просідають на 20% за лічені дні.

Інвестори намагаються скинути об'єкти, поки ті зовсім не знецінилися, але покупці просто "випарувалися". Те, що вчора було золотою жилою, сьогодні стає токсичним активом, який ніхто не хоче брати навіть з величезною знижкою.

Як повідомлялось, авіакомпанія Emirates скасувала всі рейси через Дубай через загострення конфлікту в Ірані та закриття неба над регіоном. Перевізник пішов на такий крок, щоб гарантувати безпеку пасажирів у нинішніх умовах.

Також ми розповідали, що через загострення воєнного конфлікту та іранські обстріли тисячі людей опинилися заблокованими на Близькому Сході. Ті ж, хто лише збирався у відпустку, зараз перебувають у повній неочевидності, адже ніхто не береться прогнозувати терміни відновлення авіасполучення.