Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Отели за бесценок — что произошло с ценами на недвижимость в Дубае

Отели за бесценок — что произошло с ценами на недвижимость в Дубае

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:04
Иранские удары по ОАЭ — как рухнул рынок недвижимости в Дубае
Что случилось с рынком недвижимости в Дубае. Фото: Freepik

Ранее дубайские квадратные метры считались беспроигрышным вариантом для сбережения капитала, однако нынешняя стабильность оказалась под угрозой. Напряженная ситуация с Ираном спровоцировала серьезную турбулентность на рынке, что уже приводит к финансовым потерям среди девелоперов и гостиничного бизнеса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит на рынке недвижимости в Дубае.

Реклама
Читайте также:

Как упали цены на люксовые отели в Дубае

Ситуация с легендарными пятизвездочными гигантами сейчас выглядит, мягко говоря, не очень. Те, кто раньше не пускал на порог без золотого слитка, теперь вынуждены демпинговать, чтобы просто заполнить номера:

  • Burj Al Arab: вместо космических 1 765 долларов за ночь теперь просят около 740 долларов. Это обвал на 58%;
  • Atlantis The Royal: упал на 57%;
  • Armani Hotel: ценник срезали наполовину (-54%).

Тот случай, когда "недосягаемая роскошь" стала доступной, но радоваться некому — спроса все равно не хватает.

 

Отели за бесценок — что произошло с ценами на недвижимость в Дубае - фото 1
Фото: @ukraine_insta/Threads

По данным платформы Booking, самые большие скидки, 44%, предлагает отель Fashion Avenue Dubai Mall, где ночь двум взрослым обойдется в 488 долларов (старая цена 872 доллара).

Но не все отели предлагают не такие радикальные скидки. Например ночь для двоих взрослых в Four Apple EMAAR Fashion Avenue Deluxe Studio будет стоить 26 385 долларов вместо привычных 31 041 долларов.

Как упали в цене квартиры в Дубае

С квартирами ситуация еще хуже. Те, кто покупал "элитку" как надежный актив, сейчас видят пике. Цены на топовые апартаменты иногда проседают на 20% за считанные дни.

Инвесторы пытаются сбросить объекты, пока те совсем не обесценились, но покупатели просто "испарились". То, что вчера было золотой жилой, сегодня становится токсичным активом, который никто не хочет брать даже с огромной скидкой.

Как сообщалось, авиакомпания Emirates отменила все рейсы через Дубай из-за обострения конфликта в Иране и закрытия неба над регионом. Перевозчик пошел на такой шаг, чтобы гарантировать безопасность пассажиров в нынешних условиях.

Также мы рассказывали, что из-за обострения военного конфликта и иранских обстрелов тысячи людей оказались заблокированными на Ближнем Востоке. Те же, кто только собирался в отпуск, сейчас находятся в полной неочевидности, ведь никто не берется прогнозировать сроки восстановления авиасообщения.

Иран Дубай ОАЭ гостиницы цены
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации