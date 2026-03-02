Иранские удары по ОАЭ — как рухнул рынок недвижимости в Дубае

Что случилось с рынком недвижимости в Дубае. Фото: Freepik

Ранее дубайские квадратные метры считались беспроигрышным вариантом для сбережения капитала, однако нынешняя стабильность оказалась под угрозой. Напряженная ситуация с Ираном спровоцировала серьезную турбулентность на рынке, что уже приводит к финансовым потерям среди девелоперов и гостиничного бизнеса.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что происходит на рынке недвижимости в Дубае.

Как упали цены на люксовые отели в Дубае

Ситуация с легендарными пятизвездочными гигантами сейчас выглядит, мягко говоря, не очень. Те, кто раньше не пускал на порог без золотого слитка, теперь вынуждены демпинговать, чтобы просто заполнить номера:

Burj Al Arab: вместо космических 1 765 долларов за ночь теперь просят около 740 долларов. Это обвал на 58%;

Atlantis The Royal: упал на 57%;

Armani Hotel: ценник срезали наполовину (-54%).

Тот случай, когда "недосягаемая роскошь" стала доступной, но радоваться некому — спроса все равно не хватает.

По данным платформы Booking, самые большие скидки, 44%, предлагает отель Fashion Avenue Dubai Mall, где ночь двум взрослым обойдется в 488 долларов (старая цена 872 доллара).

Но не все отели предлагают не такие радикальные скидки. Например ночь для двоих взрослых в Four Apple EMAAR Fashion Avenue Deluxe Studio будет стоить 26 385 долларов вместо привычных 31 041 долларов.

Как упали в цене квартиры в Дубае

С квартирами ситуация еще хуже. Те, кто покупал "элитку" как надежный актив, сейчас видят пике. Цены на топовые апартаменты иногда проседают на 20% за считанные дни.

Инвесторы пытаются сбросить объекты, пока те совсем не обесценились, но покупатели просто "испарились". То, что вчера было золотой жилой, сегодня становится токсичным активом, который никто не хочет брать даже с огромной скидкой.

Как сообщалось, авиакомпания Emirates отменила все рейсы через Дубай из-за обострения конфликта в Иране и закрытия неба над регионом. Перевозчик пошел на такой шаг, чтобы гарантировать безопасность пассажиров в нынешних условиях.

Также мы рассказывали, что из-за обострения военного конфликта и иранских обстрелов тысячи людей оказались заблокированными на Ближнем Востоке. Те же, кто только собирался в отпуск, сейчас находятся в полной неочевидности, ведь никто не берется прогнозировать сроки восстановления авиасообщения.