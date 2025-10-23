Переїзд у село на зиму — переваги і недоліки життя за містом

Родина біля каміну. Фото: Freepik

Через часті атаки на енергосистему України та відключення електроенергії багато українців замислюються про тимчасовий переїзд у село. Ідея здається привабливою: тиша, автономне опалення, природа поруч.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, чи справді такий переїзд вигідний та зручний.

Реклама

Читайте також:

Переваги життя в селі взимку

"Найголовніша перевага села, якщо це не прифронтова зона — це спокій", — пояснює рієлторка Марина Куць.

За її словами, саме психологічна розрядка стає одним із головних мотивів для тих, хто втомився від постійних тривог, шуму та невизначеності міського життя.

Серед інших плюсів життя в селі взимку:

Автономність у побуті. Багато будинків мають дров’яні печі, твердопаливні або комбіновані котли, що забезпечують незалежність від централізованих мереж. Економія на житлі. Ціна за квадратний метр у селі істотно нижча, а оренда — доступніша. Природне середовище. Чисте повітря, тиша, можливість займатися садівництвом чи господарством.

"Деякі сільські будинки добре підготовлені до холодів: утеплені стіни, нові дахи, подвійні склопакети. Це дозволяє зменшити витрати на опалення і зробити зиму комфортнішою", — додає Куць.

Які недоліки має життя в селі взимку

Втім, переїзд до села має і свої мінуси. Перш за все — ізоляція. Узимку дороги часто погано розчищені, транспорт ходить рідко, а доступ до лікарень чи аптек може бути складнішим.

Ще одна проблема — енерговитрати.

"Чим сильніші морози і чим гірше утеплення — тим більше енергії споживається. У місті квартира має менші тепловтрати, бо "ділиться теплом" із сусідами. У селі ж будинок стоїть окремо, і тепло виходить через дах, стіни, підвал", — пояснює Куць.

До цього додаються витрати на паливо, транспортування продуктів та можливі труднощі з інтернетом чи зв’язком.

Як підготуватися до зимівлі в селі

Якщо все ж вирішили спробувати, варто заздалегідь перевірити:

чи є утеплення стін, горища і підлоги;

справність опалювальної системи;

доступ до дров або альтернативного палива;

якість водопостачання та каналізації;

запас продуктів і медикаментів.

"Добре, якщо поруч є сусіди, які зможуть допомогти у разі надзвичайної ситуації. У селі взаємодопомога — велика цінність", — каже Куць.

Як повідомлялось, у разі значних пошкоджень електромережі блекаути можуть розтягнутися на години або навіть добу. Тривалі відключення електроенергії безпосередньо позначаться на функціонуванні навчальних закладів — шкіл та дитячих садків.

Також ми розповідали, що українці активно розглядають придбання резервних джерел живлення, як-от повербанки чи генератори. У зв'язку з цим виникає закономірне занепокоєння щодо можливого зростання цін на ці товари в умовах підвищеного попиту.