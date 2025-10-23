Переезд в село на зиму — преимущества и недостатки жизни за городом

Риск или комфорт — стоит ли переезжать в село на зиму
Из-за частых атак на энергосистему Украины и отключений электроэнергии многие украинцы задумываются о временном переезде в село. Идея кажется привлекательной: тишина, автономное отопление, природа рядом.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, действительно ли такой переезд выгодный и удобный.
Преимущества жизни в селе зимой
"Самое главное преимущество села, если это не прифронтовая зона — это спокойствие", — объясняет риелтор Марина Куць.
По ее словам, именно психологическая разрядка становится одним из главных мотивов для тех, кто устал от постоянных тревог, шума и неопределенности городской жизни.
Среди других плюсов жизни в селе зимой:
- Автономность в быту. Многие дома имеют дровяные печи, твердотопливные или комбинированные котлы, обеспечивающие независимость от централизованных сетей.
- Экономия на жилье. Цена за квадратный метр в селе существенно ниже, а аренда — доступнее.
- Естественная среда обитания. Чистый воздух, тишина, возможность заниматься садоводством или хозяйством.
"Некоторые сельские дома хорошо подготовлены к холодам: утепленные стены, новые крыши, двойные стеклопакеты. Это позволяет уменьшить расходы на отопление и сделать зиму более комфортной", — добавляет Куць.
Какие недостатки имеет жизнь в селе зимой
Впрочем, переезд в село имеет и свои минусы. Прежде всего — изоляция. Зимой дороги часто плохо расчищены, транспорт ходит редко, а доступ к больницам или аптекам может быть сложнее.
Еще одна проблема — энергозатраты.
"Чем сильнее морозы и чем хуже утепление — тем больше энергии потребляется. В городе квартира имеет меньшие теплопотери, потому что "делится теплом" с соседями. В селе же дом стоит отдельно, и тепло выходит через крышу, стены, подвал", — объясняет Куць.
К этому добавляются расходы на топливо, транспортировку продуктов и возможные трудности с интернетом или связью.
Как подготовиться к зимовке в селе
Если все же решили попробовать, стоит заранее проверить:
- есть ли утепление стен, чердака и пола;
- исправность отопительной системы;
- доступ к дровам или альтернативному топливу;
- качество водоснабжения и канализации;
- запас продуктов и медикаментов.
"Хорошо, если рядом есть соседи, которые смогут помочь в случае чрезвычайной ситуации. В селе взаимопомощь — большая ценность", — говорит Куць.
Как сообщалось, в случае значительных повреждений электросети блэкауты могут растянуться на часы или даже сутки. Длительные отключения электроэнергии непосредственно скажутся на функционировании учебных заведений — школ и детских садов.
Также мы рассказывали, что украинцы активно рассматривают приобретение резервных источников питания, таких как повербанки или генераторы. В связи с этим возникает закономерное беспокойство относительно возможного роста цен на эти товары в условиях повышенного спроса.
