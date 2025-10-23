Переезд в село на зиму — преимущества и недостатки жизни за городом

Семья у камина. Фото: Freepik

Из-за частых атак на энергосистему Украины и отключений электроэнергии многие украинцы задумываются о временном переезде в село. Идея кажется привлекательной: тишина, автономное отопление, природа рядом.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, действительно ли такой переезд выгодный и удобный.

Преимущества жизни в селе зимой

"Самое главное преимущество села, если это не прифронтовая зона — это спокойствие", — объясняет риелтор Марина Куць.

По ее словам, именно психологическая разрядка становится одним из главных мотивов для тех, кто устал от постоянных тревог, шума и неопределенности городской жизни.

Среди других плюсов жизни в селе зимой:

Автономность в быту. Многие дома имеют дровяные печи, твердотопливные или комбинированные котлы, обеспечивающие независимость от централизованных сетей. Экономия на жилье. Цена за квадратный метр в селе существенно ниже, а аренда — доступнее. Естественная среда обитания. Чистый воздух, тишина, возможность заниматься садоводством или хозяйством.

"Некоторые сельские дома хорошо подготовлены к холодам: утепленные стены, новые крыши, двойные стеклопакеты. Это позволяет уменьшить расходы на отопление и сделать зиму более комфортной", — добавляет Куць.

Какие недостатки имеет жизнь в селе зимой

Впрочем, переезд в село имеет и свои минусы. Прежде всего — изоляция. Зимой дороги часто плохо расчищены, транспорт ходит редко, а доступ к больницам или аптекам может быть сложнее.

Еще одна проблема — энергозатраты.

"Чем сильнее морозы и чем хуже утепление — тем больше энергии потребляется. В городе квартира имеет меньшие теплопотери, потому что "делится теплом" с соседями. В селе же дом стоит отдельно, и тепло выходит через крышу, стены, подвал", — объясняет Куць.

К этому добавляются расходы на топливо, транспортировку продуктов и возможные трудности с интернетом или связью.

Как подготовиться к зимовке в селе

Если все же решили попробовать, стоит заранее проверить:

есть ли утепление стен, чердака и пола;

исправность отопительной системы;

доступ к дровам или альтернативному топливу;

качество водоснабжения и канализации;

запас продуктов и медикаментов.

"Хорошо, если рядом есть соседи, которые смогут помочь в случае чрезвычайной ситуации. В селе взаимопомощь — большая ценность", — говорит Куць.

