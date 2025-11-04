Каким должно быть расстояние от дома до межи участка — нормы в 2025 году

Дом на участке. Фото: olx

Каждый, кто планирует возведение собственного дома, должен понимать: даже несколько лишних сантиметров могут обернуться судебными исками или предписанием на демонтаж. Украинское законодательство четко определяет, сколько метров нужно отступить от границы соседского участка, чтобы дом считался законным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, каким должно быть минимальное расстояние от дома до межи участка.

Реклама

Читайте также:

Сколько метров от дома до межи участка позволяет закон

В соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН) Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий", минимальное расстояние от жилого дома до границы земельного участка составляет три метра.

Измерение ведется не от фундамента, а от самой выступающей части здания — эркера, балкона или декоративного элемента.

Это пространство нужно не только "для красоты". Три метра обеспечивают:

свободный доступ к стенам для технического обслуживания;

достаточное естественное освещение участка;

соблюдение противопожарных требований.

"Если же вы возведете стену ближе, чем разрешено, — сосед имеет право требовать восстановления нарушенных границ через суд, а дом могут признать самовольным", — отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Расстояние от дома до межи при готовом доме

Другая ситуация — когда дом стоит давно, а вы только его реконструируете. В таком случае разрешается уменьшить расстояние до 1 метра, но только при условиях, определенных в ГСН Б.2.2-12: 2019:

обслуживание дома проводится только с вашей стороны;

атмосферные осадки не попадают на соседнюю территорию;

выполнены все противопожарные мероприятия.

Без выполнения этих требований местные власти не согласуют проект, а Государственная инспекция архитектуры и градостроительства может выдать предписание на устранение нарушений.

Каким должно быть противопожарное расстояние между домами

Противопожарные нормы установлены в ГСН В.1.1-7:2016 "Пожарная безопасность объектов строительства". Они определяют, насколько далеко должны стоять здания друг от друга в зависимости от материала стен:

6 метров — если оба дома из камня, бетона или кирпича (I-II степень огнестойкости);

8 метров — если кирпичные, но с меньшим запасом прочности (III степень);

10-15 метров — для деревянных или каркасных домов (IIIа-V степень).

Поэтому если ваш дом стоит в трех метрах от межи, сосед должен оставить по крайней мере еще три — итого шесть метров. Если же одно здание деревянное, минимальный суммарный разрыв увеличивается до десяти.

Специалисты советуют — прежде чем начать строительство, стоит обратиться к сертифицированному архитектору. Он подготовит проект, который учтет все действующие ГСН и противопожарные расстояния.

Если возникают сомнения, границы участка следует уточнить через землеустроительную организацию и внести в Государственный земельный кадастр.

Как сообщалось, хотя владельцы земли в Украине могут считать, что их право пользования неограниченно, законодательство четко определяет границы разрешенного. Игнорирование установленных законом запретов может привести не только к финансовым взысканиям, но и к угрозе потери самого права на пользование земельным участком

Также мы рассказывали, что строительство забора на участке со значительным перепадом высот требует внимательного подхода, охватывающего эстетику, практичность и соблюдение законодательства. Правильное выравнивание ограждения на неровной территории обеспечит его долговечность и привлекательный вид, помогая избежать конфликтов с соседями и контролирующими органами.