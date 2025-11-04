Якою має бути відстань від будинку до межі ділянки — норми у 2025 році

Будинок на ділянці. Фото: olx

Кожен, хто планує зведення власного будинку, має розуміти: навіть кілька зайвих сантиметрів можуть обернутися судовими позовами чи приписом на демонтаж. Українське законодавство чітко визначає, скільки метрів потрібно відступити від межі сусідської ділянки, щоб будинок вважався законним.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою має бути мінімальна відстань від будинку до межі ділянки.

Реклама

Читайте також:

Скільки метрів від будинку до межі ділянки дозволяє закон

Відповідно до Державних будівельних норм (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", мінімальна відстань від житлового будинку до межі земельної ділянки становить три метри. Вимір ведеться не від фундаменту, а від найвиступнішої частини будівлі — еркера, балкона або декоративного елемента.

Цей простір потрібен не лише "для краси". Три метри забезпечують:

вільний доступ до стін для технічного обслуговування;

достатнє природне освітлення ділянки;

дотримання протипожежних вимог.

"Якщо ж ви зведете стіну ближче, ніж дозволено, — сусід має право вимагати відновлення порушених меж через суд, а будинок можуть визнати самочинним", — наголошують фахівці юридичної компанії Dozvil.

Відстань від будинку до межі ділянки при готовому домі

Інша ситуація — коли будинок стоїть давно, а ви лише реконструюєте стару хату. У такому випадку дозволяється зменшити відстань до 1 метра, але лише за умов, визначених у ДБН Б.2.2-12:2019:

обслуговування будинку проводиться тільки з вашого боку;

атмосферні опади не потрапляють на сусідню територію;

виконані всі протипожежні заходи.

Без виконання цих вимог місцева влада не погодить проєкт, а Державна інспекція архітектури та містобудування може видати припис на усунення порушень.

Якою має бути протипожежна відстань між будинками

Протипожежні норми встановлені в ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва". Вони визначають, наскільки далеко мають стояти будівлі одна від одної залежно від матеріалу стін:

6 метрів — якщо обидва будинки з каменю, бетону або цегли (I-II ступінь вогнестійкості);

8 метрів — якщо цегляні, але з меншим запасом міцності (III ступінь);

10-15 метрів — для дерев’яних або каркасних будинків (IIIа-V ступінь).

Тож якщо ваш дім стоїть у трьох метрах від межі, сусід повинен залишити принаймні ще три — разом шість метрів. Якщо ж одна будівля дерев’яна, мінімальний сумарний розрив збільшується до десяти.

Фахівці радять — перш ніж розпочати будівництво, варто звернутися до сертифікованого архітектора. Він підготує проєкт, що врахує усі чинні ДБН та протипожежні відстані.

Якщо виникають сумніви, межі ділянки варто уточнити через землевпорядну організацію та внести до Державного земельного кадастру.

Як повідомлялось, хоча власники землі в Україні можуть вважати, що їхнє право користування необмежене, законодавство чітко визначає межі дозволеного. Ігнорування встановлених законом заборон може призвести не лише до фінансових стягнень, але й до загрози втрати самого права на користування земельною ділянкою

Також ми розповідали, що будівництво паркану на ділянці зі значним перепадом висот потребує уважного підходу, що охоплює естетику, практичність та дотримання законодавства. Правильне вирівнювання огорожі на нерівній території забезпечить її довговічність і привабливий вигляд, допомагаючи уникнути конфліктів із сусідами та контролюючими органами.