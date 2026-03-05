Видео
Как отменить госрегистрацию земельного участка — советы юриста

Дата публикации 5 марта 2026 14:50
Ошибка в кадастре — можно ли отменить регистрацию земельного участка
Право на землю при ошибке в кадастре.

Украинец обратился к юристам с вопросом, как отменить государственную регистрацию части земельного участка, которая была сформирована ошибочно и мешает реализовать право собственности.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-юридическую платформу Uristy.ua.

Что произошло с земельным участком

К адвокатам обратился Руслан из Полтавы. Мужчина пояснил, что земельный участок-пай ранее не имел кадастрового номера.

При передаче сельскохозяйственных земель из государственной в коммунальную собственность часть этого участка, 36%, была сформирована отдельно. По словам заявителя, это произошло по ошибке.

В то же время суд уже признал его право на весь участок. Однако из-за наличия зарегистрированной части земли реализовать это право мужчина не может.

Как можно отменить кадастровый номер

Известный адвокат Юрий Айвазян объяснил, что в соответствии с законодательством кадастровый номер убирают только в момент официального снятия государственной регистрации самого земельного участка.

Замена владельца или обновление каких-либо сведений в кадастре не влечет за собой уничтожение номера. Если номер все-таки аннулировали, его никогда не вернут другой территории, а сведения о нем остаются навсегда в Государственном земельном кадастре.

Как происходит отмена регистрации

По словам юриста, государственную регистрацию земельного участка можно отменить только в нескольких случаях. Это происходит после раздела или объединения земли, а также в случае, когда в течение года после внесения в реестр право собственности не оформлено по вине заявителя. Еще одно основание — решение суда, вступившее в законную силу.

Что должен сделать владелец земли

Адвокат пояснил, что перед тем, как идти в суд, следует написать заявление в соответствующее подразделение Госгеокадастра с просьбой аннулировать государственную регистрацию земельного участка.

В случае отказа добровольно отменить запись, владелец подает иск в суд против областного управления Госгеокадастра и просит суд обязать этот орган изъять участок из государственного реестра и закрыть его поземельную книгу.

Юрист добавил, что отмена регистрации сама по себе не приводит к потере права собственности на землю. Эта процедура лишь устраняет технические записи в кадастре, которые мешают полноценно пользоваться этим правом.

Ранее мы рассказывали, как оформить право собственности на землю под частным домом. Без регистрации права собственности участок юридически "висит в воздухе". Поскольку в 2026 году цифровизация услуг вышла на новый уровень, процедура стала проще, но основные этапы никто не отменял.

Также мы писали, что обязательно надо проверить перед покупкой участка. Если проигнорировать проверку, то позже вы рискуете получить не актив, а кучу судебных исков и замороженные средства.

Инна Диденко
Автор:
Инна Диденко
