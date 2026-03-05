Помилка в кадастрі — як скасувати реєстрацію земельної ділянки

Право на землю при помилці в кадастрі. Фото: Freepik, Realt. Колаж: Новини.LIVE

Українець звернувся до юристів із питанням, як скасувати державну реєстрацію частини земельної ділянки, що була сформована помилково та заважає реалізувати право власності.

Що сталося із земельною ділянкою

До адвокатів звернувся Руслан із Полтави. Чоловік пояснив, що земельна ділянка-пай раніше не мала кадастрового номера.

Під час передачі сільськогосподарських земель із державної у комунальну власність частину цієї ділянки, 36%, було сформовано окремо. За словами заявника, це сталося помилково.

Водночас суд уже визнав його право на всю ділянку. Однак через наявність зареєстрованої частини землі реалізувати це право чоловік не може.

Як можна скасувати кадастровий номер

Відомий адвокат Юрій Айвазян пояснив, що відповідно до законодавства кадастровий номер прибирають лише у момент офіційного зняття державної реєстрації самої земельної ділянки.

Заміна власника або оновлення будь-яких відомостей у кадастрі не тягне за собою знищення номера. Якщо номер усе-таки анулювали, його ніколи не повернуть іншій території, а відомості про нього залишаються назавжди в Державному земельному кадастрі.

Як відбувається скасування реєстрації

За словами юриста, державну реєстрацію земельної ділянки можна скасувати лише у кількох випадках. Це стається після поділу або об’єднання землі, а також у разі, коли протягом року після внесення до реєстру право власності не оформлено з вини заявника. Ще одна підстава — рішення суду, яке набрало законної сили.

Що має зробити власник землі

Адвокат пояснив, що перед тим, як іти до суду, слід написати заяву у відповідний підрозділ Держгеокадастру з проханням анулювати державну реєстрацію земельної ділянки.

У разі відмови добровільно скасувати запис, власник подає позов до суду проти обласного управління Держгеокадастру та просить суд зобов’язати цей орган вилучити ділянку з державного реєстру та закрити її поземельну книгу.

Юрист додав, що скасування реєстрації само по собі не призводить до втрати права власності на землю. Ця процедура лише усуває технічні записи в кадастрі, які заважають повноцінно користуватися цим правом.

