Как продать дачу, купленную по расписке — возможные варианты

Украинка попросила юристов разъяснить, можно ли продать дачу, которая была приобретена только по расписке, без оформления права собственности. Адвокаты объяснили, что в такой ситуации возможны только ограниченное количество вариантов действий.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-юридическую платформу Uristy.ua.

Можно ли продать дачу без оформленного права собственности

Пользовательница платформы Наталья из Новограда-Волынского рассказала, что в 2017 году приобрела дачу по расписке. Теперь она хочет ее продать и поинтересовалась, с чего стоит начать оформление сделки.

Женщина предположила, что сначала нужно собрать пакет документов — новый техпаспорт, справку из БТИ и документы от дачного кооператива. Однако она не уверена, достаточно ли этого для законной продажи недвижимости.

Первый шаг — оформить право собственности или продать землю

Адвокат из Запорожья Юрий Зеленько уточнил, что с точки зрения закона правильно сперва внести дачный дом в государственный реестр, соблюдая процедуры, предусмотренные нормативами.

Вместе с тем он подчеркнул, что результат зависит от бумаг на земельный участок. Если есть государственный акт на землю, владелец имеет возможность передать сам участок. Тогда незарегистрированные сооружения, стоящие на этой территории, переходят новому владельцу автоматически вместе с землей.

Если государственного акта нет, юрист называет другой вариант — передать имущество тем способом, которым его приобрели, то есть по простой расписке.

Второй шаг — подать иск в суд

В то же время адвокат из Николаева Юрий Айвазян отметил, что в такой ситуации покупатель юридически не считается полноценным владельцем недвижимости.

Поэтому выходов только два: либо продавать дачу тем же неформальным методом, которым ее купили, либо сначала через суд признать право собственности на дом.

Юрист апеллировал к Закону Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". Статья 27 этого закона устанавливает, что основанием для внесения записи в реестр является решение суда, вступившее в законную силу и удостоверяющее возникновение или изменение права собственности на объект недвижимости.

Именно такое судебное решение позволяет полноценно зарегистрировать дом и впоследствии продать его новому владельцу.

