Як продати дачу, куплену за розпискою — варіанти угоди

Продаж нерухомості, купленої за розпискою. Фото: Freepik, Realt. Колаж: Новини.LIVE

Українка звернулася до юристів із запитанням, як продати дачу, якщо свого часу її придбали лише за розпискою без оформлення права власності. Адвокати пояснили, що в такій ситуації можливі лише кілька юридичних варіантів дій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на онлайн-юридичну платформу Uristy.ua.

Реклама

Читайте також:

Чи можна продати дачу без оформленого права власності

Користувачка платформи Наталія з Новограда-Волинського розповіла, що у 2017 році придбала дачу за розпискою. Тепер вона хоче її продати і поцікавилася, з чого варто почати оформлення угоди.

За словами жінки, вона припускає, що спочатку потрібно зібрати пакет документів — новий техпаспорт, довідку з БТІ та документи від дачного кооперативу. Однак вона не впевнена, чи достатньо цього для законного продажу нерухомості.

Перший крок — оформити право власності або продати землю

Адвокат з Запоріжжя Юрій Зеленько уточнив, що з погляду закону правильно спершу внести дачний будинок до державного реєстру, дотримавши процедури, передбачені нормативами.

Разом з тим він підкреслив, що результат залежить від паперів на земельну ділянку. Якщо є державний акт на землю, власник має змогу передати саму ділянку. Тоді незареєстровані споруди, що стоять на цій території, переходять новому власникові автоматично разом із землею.

Якщо державного акта немає, юрист називає інший варіант — передати майно тим способом, яким його набули, тобто за простою розпискою.

Другий крок — подати позов до суду

Водночас адвокат з Миколаєва Юрій Айвазян зауважив, що у такій ситуації покупець юридично не вважається повноцінним власником нерухомості.

Тому виходів лише два: або продавати дачу тим же неформальним методом, яким її купили, або спершу через суд визнати право власності на будинок.

Юрист апелював до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Стаття 27 цього закону встановлює, що підставою для внесення запису до реєстру є рішення суду, що набрало законної сили й засвідчує виникнення або зміну права власності на об’єкт нерухомості.

Саме таке судове рішення дає змогу повноцінно зареєструвати будинок і згодом продати його новому власникові.

Що ще цікаво знати українцям

Багато сімейних пар опиняються у пастці, коли роками вкладаються в дім на ділянці батьків. Якщо справа дійде до розлучення, виявиться, що юридично будівлі не існує, а земля належить тещі — у такому разі повернути свої гроші чи частку буде майже неможливо.

Також ми писали про те, скільки землі потрібно для будівництва, якщо державні норми нібито вимагають мінімум 4-5 соток. Але можливість зведення будинку залежить не лише від цифр у ДБН, а й від способу набуття права власності на конкретну ділянку.