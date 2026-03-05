Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Як продати дачу, куплену за розпискою — пояснення юристів

Як продати дачу, куплену за розпискою — пояснення юристів

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 13:11
Як продати дачу, куплену за розпискою — варіанти угоди
Продаж нерухомості, купленої за розпискою. Фото: Freepik, Realt. Колаж: Новини.LIVE

Українка звернулася до юристів із запитанням, як продати дачу, якщо свого часу її придбали лише за розпискою без оформлення права власності. Адвокати пояснили, що в такій ситуації можливі лише кілька юридичних варіантів дій.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на онлайн-юридичну платформу Uristy.ua.

Реклама
Читайте також:

Чи можна продати дачу без оформленого права власності

Користувачка платформи Наталія з Новограда-Волинського розповіла, що у 2017 році придбала дачу за розпискою. Тепер вона хоче її продати і поцікавилася, з чого варто почати оформлення угоди.

За словами жінки, вона припускає, що спочатку потрібно зібрати пакет документів — новий техпаспорт, довідку з БТІ та документи від дачного кооперативу. Однак вона не впевнена, чи достатньо цього для законного продажу нерухомості.

Перший крок — оформити право власності або продати землю

Адвокат з Запоріжжя Юрій Зеленько уточнив, що з погляду закону правильно спершу внести дачний будинок до державного реєстру, дотримавши процедури, передбачені нормативами. 

Разом з тим він підкреслив, що результат залежить від паперів на земельну ділянку. Якщо є державний акт на землю, власник має змогу передати саму ділянку. Тоді незареєстровані споруди, що стоять на цій території, переходять новому власникові автоматично разом із землею. 

Якщо державного акта немає, юрист називає інший варіант — передати майно тим способом, яким його набули, тобто за простою розпискою. 

Другий крок — подати позов до суду 

Водночас адвокат з Миколаєва Юрій Айвазян зауважив, що у такій ситуації покупець юридично не вважається повноцінним власником нерухомості. 

Тому виходів лише два: або продавати дачу тим же неформальним методом, яким її купили, або спершу через суд визнати право власності на будинок. 

Юрист апелював до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Стаття 27 цього закону встановлює, що підставою для внесення запису до реєстру є рішення суду, що набрало законної сили й засвідчує виникнення або зміну права власності на об’єкт нерухомості. 

Саме таке судове рішення дає змогу повноцінно зареєструвати будинок і згодом продати його новому власникові.

Що ще цікаво знати українцям

Багато сімейних пар опиняються у пастці, коли роками вкладаються в дім на ділянці батьків. Якщо справа дійде до розлучення, виявиться, що юридично будівлі не існує, а земля належить тещі — у такому разі повернути свої гроші чи частку буде майже неможливо.

Також ми писали про те, скільки землі потрібно для будівництва, якщо державні норми нібито вимагають мінімум 4-5 соток. Але можливість зведення будинку залежить не лише від цифр у ДБН, а й від способу набуття права власності на конкретну ділянку.

продаж юристи дача розписка документи на нерухомість
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації