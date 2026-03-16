Как проверить право собственности на землю в Украине в 2026 году

Покупка земельного участка под строительство дома всегда связана с рисками. В 2026 году проверка документов стала еще важнее, ведь сам бумажный акт уже не гарантирует, что человек действительно является владельцем. Ключевую роль играют электронные реестры - именно они подтверждают, существует ли право собственности официально.

Именно запись в реестре является единственным легитимным доказательством вашего права на землю, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений". Поэтому, прежде чем пожимать руку продавцу, мы идем в электронные базы.

Как проверить собственника земельного участка

Самый простой способ начать проверку — попросить у продавца кадастровый номер. Это уникальный код земельного участка, по которому можно найти все официальные данные.

Имея этот код, вы за 5 минут выясните:

Кто реальный хозяин (а не тот, кто им представляется). Не "висит" ли на земле ипотека или судебный арест. Не отдал ли собственник эту землю в аренду агрохолдингу на 49 лет (да, такое бывает часто). Совпадают ли границы на бумаге с тем, что зафиксировано в системе.

Где проверить земельный участок онлайн

Несмотря на военное положение и определенные ограничения в доступе к геоданным, основные инструменты в 2026 году работают:

Дія — самый быстрый способ получить выписку о праве собственности. Электронный кабинет Госгеокадастра — здесь проверяем технические параметры и целевое назначение. Мониторинговые сервисы (типа Opendatabot) — чтобы увидеть, не фигурирует ли владелец в судебных реестрах.

Если землю приватизировали до 2013 года и с тех пор ничего с ней не делали, ее может не быть в электронном реестре. Земельный кодекс Украины четко говорит: кадастровый номер является обязательным идентификатором. Поэтому если данных нет, владельцу придется "оцифровать" участок через ЦПАУ или нотариуса, прежде чем вы выйдете на сделку.

Есть еще одна важная деталь. Если землю оформили до 2013 года и после этого не продавали и не переоформляли, она может отсутствовать в электронных реестрах. В такой ситуации владельцу нужно сначала зарегистрировать право в государственном реестре через нотариуса или ЦПАУ.

