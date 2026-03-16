Як перевірити право власності на землю в Україні у 2026 році

Купівля земельної ділянки під будівництво будинку завжди пов’язана з ризиками. У 2026 році перевірка документів стала ще важливішою, адже сам паперовий акт уже не гарантує, що людина дійсно є власником. Ключову роль відіграють електронні реєстри — саме вони підтверджують, чи існує право власності офіційно.

Саме запис у реєстрі є єдиним легітимним доказом вашого права на землю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Тому, перш ніж тиснути руку продавцю, ми йдемо в електронні бази.

Читайте також:

Як перевірити власника земельної ділянки

Найпростіший спосіб почати перевірку — попросити у продавця кадастровий номер. Це унікальний код земельної ділянки, за яким можна знайти всі офіційні дані.

Маючи цей код, ви за 5 хвилин з’ясуєте:

Хто реальний господар (а не той, хто ним представляється). Чи не "висить" на землі іпотека або судовий арешт. Чи не віддав власник цю землю в оренду агрохолдингу на 49 років (так, таке буває часто). Чи збігаються межі на папері з тим, що зафіксовано в системі.

Де перевірити земельну ділянку онлайн

Попри воєнний стан і певні обмеження в доступі до геоданих, основні інструменти у 2026 році працюють:

Дія — найшвидший спосіб отримати витяг про право власності. Електронний кабінет Держгеокадастру — тут перевіряємо технічні параметри та цільове призначення. Моніторингові сервіси (типу Opendatabot) — щоб побачити, чи не фігурує власник у судових реєстрах.

Якщо землю приватизували до 2013 року і з того часу нічого з нею не робили, її може не бути в електронному реєстрі. Земельний кодекс України чітко каже: кадастровий номер є обов'язковим ідентифікатором. Тож якщо даних немає, власнику доведеться "оцифрувати" ділянку через ЦНАП або нотаріуса, перш ніж ви вийдете на угоду.

Є ще одна важлива деталь. Якщо землю оформили до 2013 року і після цього не продавали та не переоформлювали, вона може бути відсутня в електронних реєстрах. У такій ситуації власнику потрібно спочатку зареєструвати право у державному реєстрі через нотаріуса або ЦНАП.

Як повідомлялось, багато орендарів помилково вважають, що закінчення терміну договору автоматично анулює накопичені борги. Насправді ж припинення дії документа не звільняє від обов'язку розрахуватися за попередні періоди, а ігнорування виплат лише гарантує судові позови та зайві витрати на адвокатів.

Також ми розповідали, що чимало українців помилково вважають старий дідусів паркан беззаперечним доказом права власності на землю. Проте без офіційного запису в державному реєстрі багаторічне користування городом не має жодної юридичної сили, залишаючи вас у статусі фактичного "гостя" на власній ділянці.