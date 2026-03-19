Главная Рынок недвижимости Когда возникает право собственности на недвижимость в Украине в 2026 году

Когда возникает право собственности на недвижимость в Украине в 2026 году

Дата публикации 19 марта 2026 06:12
Старинные дома в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Многие до сих пор живут иллюзией: мол, если на руках подписан договор и ключи от квартиры в кармане, то дело сделано. Но в 2026 году правила стали еще более четкими из-за цифровизации. Фактическое владение и юридическое право — разные вещи. Именно понимание этой разницы помогает избежать рисков с недвижимостью.

Вы можете жить в квартире годами, но юридически оставаться для государства посторонним человеком, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юристов Безоплатной правовой помощи.

Когда возникает право собственности на квартиру

Право собственности в Украине появляется не после передачи денег и даже не после подписания договора. Согласно статье 334 Гражданского кодекса Украины, право собственности на недвижимость возникает исключительно с момента его государственной регистрации.

Пока вашей фамилии нет в Государственном реестре вещных прав (ГРВП) — вы не собственник, а просто человек с бумажкой.

Как оформляется право собственности у нотариуса

При покупке или дарении нотариус сразу вносит данные в реестр. В большинстве случаев это означает, что право возникает в тот же день, но всегда проверяйте, чтобы вам выдали Выписку из реестра.

Когда возникает право собственности в новостройке

С первичным рынком все сложнее. Пока дом не введен в эксплуатацию и ему не присвоен почтовый адрес, вы владеете лишь "воздухом" - имущественными правами. Это регулируется Законом "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".

Вы станете полноправным владельцем только после того, как застройщик пройдет все круги ада с ГИАМ, а вы зарегистрируете свое право уже на конкретный объект.

Наследство и суды

Здесь есть юридический парадокс:

Наследство

По статье 1296 Гражданского кодекса Украины, вы считаетесь владельцем с момента смерти родственника. Но попробуйте ее продать без свидетельства о праве на наследство и записи в реестре — ничего не получится.

Суд

Даже если у вас на руках решение суда, вступившее в силу, оно не заменяет регистрацию. Пока вы не занесете это решение к регистратору, квартира в базе будет "висеть" на старом владельце.

Как подтвердить право собственности до 2013 года

Если у вас на руках пожелтевшая приватизационная справка или договор с печатью БТИ, они законны, но имеют ограничения.

Без внесения в электронный реестр возникают трудности с продажей, дарением и защитой прав. Оцифровка позволяет избежать мошенничества и открывает доступ к государственным сервисам.

Как сообщалось, в Украине ситуация, когда есть жилье, но не хватает документов, — явление довольно распространенное. Независимо от того, бумаги потерялись, или право собственности так и осталось на этапе советского ордера, важно помнить: отсутствие выписки на руках не лишает вас законного права на имущество.

Также мы рассказывали, что покупка земли под застройку требует особой бдительности из-за высоких юридических рисков. По состоянию на 2026 год наличие бумажного акта уже не является стопроцентным доказательством прав на имущество, поэтому критически важно сверять данные с электронными реестрами. Только официальная цифровая запись может гарантировать, что сделка будет безопасной, а продавец — законным владельцем.

Частые вопросы

Как зарегистрировать право собственности на недвижимость через Дію?

Для начала выберите услугу "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество". Заполните онлайн-форму, указав данные об объекте, и загрузите скан-копии документов, если сведения отсутствуют в цифровых реестрах. После наложения электронной подписи заявление поступит к регистратору. Результат проверки появится в личном кабинете и вашей почте.

Какой документ подтверждает право собственности на недвижимость?

Основным доказательством является электронная запись в Государственном реестре вещных прав. Бумажные выписки или старые свидетельства только дублируют эту информацию. Если данные о вашем имуществе внесены в цифровую базу после 2013 года, именно онлайн-выписка из Реестра является ключевым документом для любых юридических операций в 2026 году.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
