Наследство родителей, лишенных прав — когда генетический ребенок теряет имущество

Человек принимает документы о наследстве. Фото: Pexels

По общему правилу ребенок сохраняет право на наследование после родителей, лишенных родительских прав, если их права не были восстановлены на момент открытия наследства. Если отец или мать умирают — наследство переходит к потомкам, но в законодательсте есть нюансы.

О том, в каких случаях ребенок может не унаследовать имущество, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на нормы Гражданского кодекса Украины.

Наследование имущества родителей, лишенных родительских прав

Когда человека лишают родительских прав, это создает определенные юридические последствия — как для него, так и для ребенка.

В соответствии со статьей 1224 ГКУ не имеют права на наследование родители после ребенка, в отношении которого они были лишены родительских прав и их права не были восстановлены на время открытия наследства.

Однако в таком случае именно родители теряют право наследовать имущество ребенка, ребенок же сохраняет свои наследственные права на родительское имущество.

Однако ребенку могут отказать в предоставлении наследства родителей, лишенных родительских прав, если он был усыновлен в другую семью.

В соответствии со статьей 1260 Гражданского кодекса усыновленный и его потомки не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного, других его родственников по происхождению по восходящей линии.

То есть решающим в таком случае является сам факт усыновления, а не лишение родителей прав (в этом случае дети все равно продолжают быть наследниками). Именно из-за статуса усыновления ребенок теряет свое право наследования после родителей, лишенных родительских прав.

