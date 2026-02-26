Спадок батьків, позбавлених прав — чи може претендувати генетична дитина

Людина приймає документи про спадок. Фото: Pexels

За загальним правилом дитина зберігає право на спадкування після батьків, позбавлених батьківських прав, якщо їхні права не були поновлені на момент відкриття спадщини. Якщо батько чи мати помирають — нерухомість формально переходить до нащадків.

Про те, у яких випадках дитина може не успадкувати майно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.

Спадкування майна батьків, позбавлених батьківських прав

Коли людину позбавляють батьківських прав, це створює певні юридичні наслідки — як для неї, так і для дитини.

Відповідно до статті 1224 ЦКУ не мають права на спадкування батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

Проте в такому випадку саме батьки втрачають право спадкувати майно дитини, дитина ж зберігає свої спадкові права на батьківське майно.

Проте дитині можуть відмовити у наданні спадщини батьків, позбавлених батьківських прав, якщо її було усиновлено в іншу родину.

Відповідно до статті 1260 Цивільного кодексу усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.

Тобто вирішальним в такому випадку є сам факт усиновлення, а не позбавлення батьків прав (у цьому випадку діти все одне продовжують бути спадкоємцями). Саме через статус усиновлення дитина втрачає своє право спадкування після батьків, позбавлених батьківських прав.

