Головна Ринок нерухомості Спадщина у 2026 році — коли дитина може залишитися ні з чим

Спадщина у 2026 році — коли дитина може залишитися ні з чим

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 09:15
Спадок батьків, позбавлених прав — чи може претендувати генетична дитина
Людина приймає документи про спадок. Фото: Pexels

За загальним правилом дитина зберігає право на спадкування після батьків, позбавлених батьківських прав, якщо їхні права не були поновлені на момент відкриття спадщини. Якщо батько чи мати помирають — нерухомість формально переходить до нащадків.

Про те, у яких випадках дитина може не успадкувати майно, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на норми Цивільного кодексу України.

Спадкування майна батьків, позбавлених батьківських прав

Коли людину позбавляють батьківських прав, це створює певні юридичні наслідки — як для неї, так і для дитини.

Відповідно до статті 1224 ЦКУ не мають права на спадкування батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини.

Проте в такому випадку саме батьки втрачають право спадкувати майно дитини, дитина ж зберігає свої спадкові права на батьківське майно.

Проте дитині можуть відмовити у наданні спадщини батьків, позбавлених батьківських прав, якщо її було усиновлено в іншу родину.

Відповідно до статті 1260 Цивільного кодексу усиновлений та його нащадки не спадкують за законом після смерті батьків усиновленого, інших його родичів за походженням по висхідній лінії.

Тобто вирішальним в такому випадку є сам факт усиновлення, а не позбавлення батьків прав (у цьому випадку діти все одне продовжують бути спадкоємцями). Саме через статус усиновлення дитина втрачає своє право спадкування після батьків, позбавлених батьківських прав.

Раніше ми розповідали, чи можуть батьки позбавити спадщини своїх дітей, якщо відносини між ними сильно зіпсувалися. Закон України дозволяє в окремих випадках позбавити людину права на спадок. Правила діють незалежно від того, чи отримується майно за законом, чи за заповітом.

Водночас існує категорія обов’язкових спадкоємців яких неможливо повністю позбавити спадку навіть за заповітом.

Також писали, з якого віку можна отримати спадщину в Україні та як відрізняється цей процес, якщо на майно претендує неповнолітня особа. Зокрема, закон чітко визначає, як неповнолітні можуть успадковувати майно та хто представляє їхні інтереси. 

Проте дитина приймаючи спадщину, набуває не тільки майнові права, а й боргові зобов’язання спадкодавця. Зокрема, до спадкоємця може перейти обов’язок погашення кредиту в межах вартості успадкованого майна.

Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
