Новые правила покупки жилья в Украине: как стать владельцем арендуемой недвижимости

Передача ключей, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Мечта о собственной квартире может стать ближе для многих украинцев. Вместо того чтобы годами копить всю сумму или брать дорогой кредит, можно будет сразу заселиться в жилье и постепенно выплачивать его стоимость. После полной оплаты квартира станет вашей.

Как будет работать новый механизм аренды с правом выкупа, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Харьковской области.

Что предусматривает такой вид аренды

Это специальный договор, по которому человек может жить в квартире или доме и постепенно выплачивать его стоимость. Речь идет как о готовом жилье, так и об объектах незавершенного строительства. Договор заключается между юридическим лицом и физическим лицом на срок до 30 лет.

В течение этого времени арендатор вносит установленные договором платежи, а после полной оплаты становится собственником жилья.

Когда квартира переходит в собственность

Если человек полностью уплатил все платежи, предусмотренные договором, и на жилье нет никаких арестов или других ограничений, квартира или дом переходят в его собственность.

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Ждать окончания срока действия договора необязательно. Если вся сумма выплачена досрочно, оформить право собственности можно раньше срока.

Могут ли измениться условия договора

Налоговая служба обращает внимание, что договор может предусматривать передачу права требования на получение платежей другому лицу. То есть компания, сдавшая жилье в аренду с правом выкупа, может передать право на получение дальнейших платежей другому юридическому лицу.

При этом сами условия договора для арендатора остаются в силе.

Кто сможет воспользоваться такой возможностью

Отдельно закон предусматривает возможность для украинцев, проживающих более 10 лет в государственном или коммунальном жилье, заключить договор аренды с правом последующего выкупа. Но есть важное условие — купить такое жилье можно только по рыночной цене. Никаких скидок или бесплатной приватизации этот механизм не предусматривает.

Средства, поступающие от аренды с правом выкупа, будут направляться в специальный фонд. Их будут использовать для строительства нового жилья и развития жилищного фонда.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новых правилах проживания ВПЛ в местах временного размещения. Переселенцев могут выселить за длительное отсутствие, нарушение условий договора или предоставление недостоверных данных, а срок для восстановления утраченных документов увеличили с 60 до 90 календарных дней.

Также Новини.LIVE писали о том, как зарегистрировать место жительства, если нет собственного жилья. Прописку можно оформить в арендованной квартире, у родственников, в общежитии, служебном или социальном жилье, а также в дачном доме, если он официально признан пригодным для постоянного проживания.