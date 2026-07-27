Регистрация места жительства в Украине: где можно прописаться, если нет собственного жилья

Люди на улице, подписание документов. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Отсутствие собственной квартиры или дома не лишает возможности официально зарегистрировать место жительства. Известно, какие варианты есть у украинцев для получения прописки, если у них нет жилья. Кроме того, в этом году изменились правила регистрации, поэтому в некоторых случаях процедура стала проще.

Как правильно действовать, сообщает редакция Новини.LIVE.

Сколько можно жить без прописки

После переезда на новое место жительства человек должен в течение 30 календарных дней задекларировать или зарегистрировать новый адрес. Это можно сделать через ЦНАП, а в отдельных случаях — онлайн через портал "Дія".

При этом закон не требует, чтобы человек был собственником жилья. Достаточно законно проживать по этому адресу.

Где можно зарегистрировать место жительства

Если собственного жилья нет, зарегистрироваться можно:

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в арендованной квартире или доме;

у родственников или знакомых;

в служебном жилье;

в общежитии;

в социальном жилье;

в садовом или дачном доме, если он официально признан пригодным для постоянного проживания.

Как прописаться в арендованном жилье

Это самый распространенный вариант для тех, кто снимает квартиру или дом.

Для регистрации понадобятся:

заявление (его можно заполнить в ЦНАП или онлайн через "Дію");

паспорт или ID-карта и налоговый номер;

договор аренды, если он заключен;

согласие владельца жилья. Если оформление происходит через "Дію", владелец должен подтвердить запрос своей электронной подписью;

военно-учетный документ — для военнообязанных.

Если жилье относится к государственному или коммунальному фонду, в 2026 году действуют новые правила. Ордер больше не является основанием для регистрации. Теперь обязательно нужно предоставить договор найма (аренды или субаренды), заключенный на основании этого ордера.

Можно ли прописаться у родственников

Это тоже приемлемый вариант. Владелец жилья может зарегистрировать в своей квартире или доме родственника, члена семьи или любого другого человека. При этом такая регистрация не дает права собственности на недвижимость и не делает человека совладельцем жилья. Она лишь подтверждает место жительства.

Владелец также имеет право в любой момент снять совершеннолетнее лицо с регистрации через ЦНАП или "Дію". Исключение составляют несовершеннолетние дети — для них действует отдельный порядок.

Как зарегистрироваться на даче

Это возможно только в том случае, если дом официально имеет статус жилого. Для этого его необходимо перевести из садового или дачного фонда в жилой через орган местного самоуправления. Кроме того, дом должен соответствовать государственным строительным нормам для постоянного проживания.

Как прописаться в общежитии

Зарегистрировать место жительства можно и в общежитии, если человек проживает там на законных основаниях.

Основанием могут служить:

ордер на вселение;

договор аренды комнаты или койко-места;

официальное ходатайство от учебного заведения или работодателя.

Что нужно знать переселенцам

Справка о статусе внутренне перемещенного лица не является пропиской. Она лишь подтверждает статус ВПЛ и место фактического проживания для получения государственной помощи. Если человек постоянно проживает по новому адресу, он может зарегистрировать или задекларировать место жительства на общих основаниях, например, в арендованном жилье с согласия владельца.

Если жилья нет вовсе

Для бездомных людей также предусмотрена возможность официальной регистрации. В таком случае место жительства оформляют по адресу Центра учета бездомных лиц или учреждения социальной защиты, где человек состоит на учете и получает социальные услуги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине упростили оформление административных услуг для семей военнослужащих. Теперь ребенка можно зарегистрировать по месту жительства одного из родителей без согласия другого, если он имеет статус пропавшего без вести или находится в плену.

Также Новини.LIVE писали о правилах аренды в Германии. Украинцам при поиске жилья следует внимательно читать договор аренды. В стране действуют различные виды аренды — со стабильной ценой, привязанной к инфляции, или с заранее оговоренным повышением платы.