Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Ненадлежащие условия проживания детей — когда родителей накажут

Ненадлежащие условия проживания детей — когда родителей накажут

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 04:20
обновлено: 16:45
Ненадлежащие условия проживания детей — какое наказание предусмотрено для родителей
Женщина с девочкой. Фото:

Каждый ребенок имеет право на достойную жизнь, включающую надлежащие санитарно-гигиенические и бытовые условия, которые не вредят его физическому и умственному развитию. Государство возлагает обязанность обеспечивать эти условия прежде всего на родителей или лиц, их заменяющих.

Фундаментальное право ребенка на безопасные и достойные условия жизни гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины "Об охране детства" (в частности, статья 18). Государство рассматривает эти требования как базовые, а их нарушение — как основание для юридической ответственности.

Реклама
Читайте также:

На какую сумму могут оштрафовать родителей

Самой распространенной реакцией государства на плохие условия проживания детей является административная ответственность. Часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) устанавливает, что родители обязаны обеспечить ребенку надлежащие условия для жизни, обучения и воспитания. Если этого не происходит, правоохранительные органы или службы по делам детей составляют протокол, после чего решение принимает суд.

"Размер штрафа за первое нарушение составляет от 850 до 1 700 грн. Наказание может быть как в виде штрафа, так и предупреждения. Повторное уклонение от родительских обязанностей в течение года влечет за собой значительно более строгие санкции — от 1 700 до 5 100 грн", — отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Административная ответственность применяется в случаях, когда фиксируются следующие признаки:

  • антисанитария, вонь, грязь в помещении;
  • отсутствие питания или несвежая пища;
  • недосмотр за сохранением здоровья ребенка;
  • опасные условия (оголенные провода, пожарная опасность).

Злостное невыполнение родительских обязанностей

Когда халатность становится не разовой, а систематической, и одновременно создает реальную угрозу жизни или здоровью ребенка, действует уже статья 166 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

К "злостным" действиям относятся:

  • длительное и сознательное игнорирование потребностей ребенка;
  • отказ реагировать на предупреждения социальных служб;
  • ситуации, когда ненадлежащие условия представляют опасность.

Наказание за эти действия значительно серьезнее — ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок

Уголовная ответственность — это крайняя мера, которая применяется только тогда, когда родители стабильно пренебрегают своими обязанностями, что приводит к реальной угрозе для жизни или развития ребенка.

Лишение родительских прав

Если ситуация приобретает более глубокий характер и свидетельствует о полном или длительном уклонении от воспитания, возможно применение статьи 164 Семейного кодекса Украины — лишение родительских прав.

Основанием может быть:

  • отсутствие надлежащего ухода и гигиены;
  • существенный дефицит питания, одежды, лекарств;
  • отказ обеспечить минимальный быт;
  • недосмотр за обучением и развитием;
  • полное безразличие к потребностям ребенка.

Решение принимается исключительно судом при участии органов опеки и попечительства, которые собирают доказательства, проводят обследование жилья и фиксируют реальное состояние условий проживания.

Как сообщалось, родители иногда не имеют возможности или желания должным образом заниматься своим ребенком из-за личных или материальных обстоятельств, и тогда заботу о внуках часто берут на себя бабушка и дедушка. Важным является вопрос, существует ли законный механизм, который позволяет юридически закрепить право ребенка на проживание именно с ними.

Также мы рассказывали, что поскольку многие семьи с детьми осенью планируют выезд за границу для отдыха и восстановления сил, стоит заранее позаботиться о необходимых документах. Хотя на время действия военного положения в Украине процедура выезда несовершеннолетних была упрощена, тщательная подготовка поможет избежать возможных проблем на границе.

дети штраф штрафы жилье родители
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации