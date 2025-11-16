Ненадлежащие условия проживания детей — какое наказание предусмотрено для родителей

Женщина с девочкой. Фото:

Каждый ребенок имеет право на достойную жизнь, включающую надлежащие санитарно-гигиенические и бытовые условия, которые не вредят его физическому и умственному развитию. Государство возлагает обязанность обеспечивать эти условия прежде всего на родителей или лиц, их заменяющих.

Фундаментальное право ребенка на безопасные и достойные условия жизни гарантируется Конституцией Украины и Законом Украины "Об охране детства" (в частности, статья 18). Государство рассматривает эти требования как базовые, а их нарушение — как основание для юридической ответственности.

Реклама

Читайте также:

На какую сумму могут оштрафовать родителей

Самой распространенной реакцией государства на плохие условия проживания детей является административная ответственность. Часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) устанавливает, что родители обязаны обеспечить ребенку надлежащие условия для жизни, обучения и воспитания. Если этого не происходит, правоохранительные органы или службы по делам детей составляют протокол, после чего решение принимает суд.

"Размер штрафа за первое нарушение составляет от 850 до 1 700 грн. Наказание может быть как в виде штрафа, так и предупреждения. Повторное уклонение от родительских обязанностей в течение года влечет за собой значительно более строгие санкции — от 1 700 до 5 100 грн", — отмечают в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Административная ответственность применяется в случаях, когда фиксируются следующие признаки:

антисанитария, вонь, грязь в помещении;

отсутствие питания или несвежая пища;

недосмотр за сохранением здоровья ребенка;

опасные условия (оголенные провода, пожарная опасность).

Злостное невыполнение родительских обязанностей

Когда халатность становится не разовой, а систематической, и одновременно создает реальную угрозу жизни или здоровью ребенка, действует уже статья 166 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает уголовную ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

К "злостным" действиям относятся:

длительное и сознательное игнорирование потребностей ребенка;

отказ реагировать на предупреждения социальных служб;

ситуации, когда ненадлежащие условия представляют опасность.

Наказание за эти действия значительно серьезнее — ограничение свободы от двух до пяти лет или лишение свободы на аналогичный срок

Уголовная ответственность — это крайняя мера, которая применяется только тогда, когда родители стабильно пренебрегают своими обязанностями, что приводит к реальной угрозе для жизни или развития ребенка.

Лишение родительских прав

Если ситуация приобретает более глубокий характер и свидетельствует о полном или длительном уклонении от воспитания, возможно применение статьи 164 Семейного кодекса Украины — лишение родительских прав.

Основанием может быть:

отсутствие надлежащего ухода и гигиены;

существенный дефицит питания, одежды, лекарств;

отказ обеспечить минимальный быт;

недосмотр за обучением и развитием;

полное безразличие к потребностям ребенка.

Решение принимается исключительно судом при участии органов опеки и попечительства, которые собирают доказательства, проводят обследование жилья и фиксируют реальное состояние условий проживания.

Как сообщалось, родители иногда не имеют возможности или желания должным образом заниматься своим ребенком из-за личных или материальных обстоятельств, и тогда заботу о внуках часто берут на себя бабушка и дедушка. Важным является вопрос, существует ли законный механизм, который позволяет юридически закрепить право ребенка на проживание именно с ними.

Также мы рассказывали, что поскольку многие семьи с детьми осенью планируют выезд за границу для отдыха и восстановления сил, стоит заранее позаботиться о необходимых документах. Хотя на время действия военного положения в Украине процедура выезда несовершеннолетних была упрощена, тщательная подготовка поможет избежать возможных проблем на границе.