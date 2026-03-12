Когда после покупки могут аннулировать право собственности на квартиру

Когда могут аннулировать право собственности на квартиру. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Приобретение жилья часто воспринимается как финишная прямая, где после закрытия сделки все волнения должны исчезнуть. Однако юридическая безупречность документов не всегда гарантирована, и даже официальный статус владельца не дает стопроцентной защиты от внезапных судебных исков. Риск того, что договор попытаются аннулировать в будущем, остается реальным вызовом даже самым осторожным покупателям.

Основанием становится недействительность сделки, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 215 Гражданского кодекса Украины.

"Сделка является недействительной в случае несоблюдения стороной требований закона", — говорится в документе.

Это означает, что если при продаже были нарушены права других лиц или законодательные нормы, суд может вернуть квартиру предыдущему владельцу. Чаще всего проблемы возникают из-за обстоятельств, о которых покупатель даже не догадывался.

Самые распространенные риски потери права собственности

Большинство провалов происходят не из-за злого умысла, а из-за скрытых скелетов в шкафу, отмечает риелтор Олег Геньга:

Наследственные "сюрпризы". Внезапно появляется племянник из Канады, которому суд возобновляет сроки на наследство. И вуаля — ваша купленная квартира становится объектом раздела. Семейные драмы. Продавец уверял, что холост, а через полгода появляется бывшая жена с претензией на 50% имущества, потому что согласия на продажу она не давала. Дети и опекунский совет. Если в квартире были прописаны несовершеннолетние или их права обошли стороной, органы опеки разорвут такую сделку в два счета. Долговые шлейфы. Если продавец по уши в долгах и сбрасывает имущество, чтобы его не арестовали исполнители, кредиторы могут через суд доказать, что это была "фраудаторная сделка" (направленная во вред кредитору).

Что происходит после отмены права собственности

Если суд признает сделку недействительной, стороны должны вернуть друг другу все полученное по договору — это закреплено в статье 216 Гражданского кодекса Украины.

"Каждая из сторон обязана вернуть другой стороне все полученное по сделке", — сказано в статье.

То есть квартиру возвращают предыдущему владельцу, а покупателю должны вернуть деньги. На практике именно здесь возникает самая большая проблема: продавец часто уже потратил полученные средства или не имеет другого имущества.

Именно поэтому Геньга советует потратить время на тщательную проверку недвижимости перед покупкой. Такой подход значительно уменьшает риск ситуации, когда придется годами отстаивать свое право на приобретенную квартиру в суде.

Что нужно знать о недвижимости в общей собственности

Продажа доли в общей недвижимости требует строгого соблюдения процедур, иначе сделку легко аннулировать в судебном порядке, рассказала Новини.LIVE нотариус Галина Ненченко.

"Закон предусматривает, что если доля в общей собственности продается без согласия другого совладельца, например, другого супруга, то такая сделка может быть признана судом недействительной", — отметила эксперт.

Кроме семейных нюансов, критически важным является уважение к праву преимущественной покупки, ведь игнорирование соседей-совладельцев становится прямым основанием для иска.

"Сделка может быть обжалована, если она была заключена под влиянием обмана, давления или других неправомерных действий, что подчеркивает важность добровольности процесса", — сообщила Ненченко.

Продавец обязан официально уведомить других собственников о своих намерениях, поскольку нарушение регламента оповещения фактически "минует" юридическую силу договора. В конце концов, любое отклонение от прозрачности в таких операциях неизбежно приводит к длительным имущественным спорам.

Как сообщалось, заключить договор купли-продажи — это только начало пути, ведь без записи в Государственном реестре ваше право на жилье остается формальным. Только после официальной регистрации вы становитесь полноправным владельцем, который может свободно распоряжаться имуществом: от продажи до передачи по наследству.

Также мы рассказывали, что внесение данных в ГРРП — это единственное законное подтверждение вашего права собственности, без которого любые операции с недвижимостью становятся невозможными. Однако на практике этот процесс часто тормозится из-за бюрократических ошибок или официальных отказов регистратора.