Право собственности на недвижимость — сколько длится оформление после сделки

После заключения договора купли-продажи недвижимость фактически переходит новому владельцу, но юридически этот факт нужно зафиксировать в государственном реестре. Именно после регистрации человек получает полное право распоряжаться жильем — продавать, дарить или передавать по наследству.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько времени длится регистрация права собственности на жилье.

Стандартные сроки регистрации права собственности

Обычно процедура занимает до 5 рабочих дней. Это не просто цифра из головы, а норма, прописанная в статье 19 Закона Украины "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений".

"Государственная регистрация прав проводится в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня подачи заявления", — говорится в документе.

На практике, если документы в порядке, нотариусы закрывают этот вопрос быстрее, но ориентироваться стоит именно на рабочую неделю.

Ускоренная регистрация права собственности на недвижимость

Если сделка срочная и ждать пять дней нет возможности, закон позволяет официально "купить" время. В таком случае вы платите повышенный административный сбор, а регистратор рассматривает ваше заявление вне очереди.

Варианты по срокам:

2 часа — экстренный режим (обычно для сложных коммерческих сделок или разъездов "день в день");

1 рабочий день — золотой стандарт для тех, кто хочет закрыть вопрос сразу после нотариуса;

2 рабочих дня — немного дешевле, чем суточный срок, но все еще быстрее общей очереди.

В таких случаях регистратор проводит проверку документов вне очереди. Однако даже ускоренная процедура не отменяет обязательных юридических проверок.

Где оформляют право собственности на недвижимость

Сегодня регистрация — это не только очереди в госучреждениях. Вы можете выбрать самый удобный путь:

Частный или государственный нотариус — проще всего, ведь они регистрируют право собственности сразу после подписания договора. ЦПАУ — надежный, но часто длинный путь через физические очереди. Портал "Дія" — удобно для самостоятельной подачи, однако помните: онлайн-заявку все равно обрабатывает живой человек (регистратор), поэтому сроки остаются теми же.

Перед подачей обязательно проверьте три вещи:

"свежий" ли техпаспорт и есть ли он в базе;

нет ли на объекте скрытых обременений (аресты, ипотеки);

не "зависла" ли информация о предыдущем владельце в старых реестрах.

Регистрация квартиры с документами до 2013 года

Если вы покупали квартиру до 2013 года, ваши данные, скорее всего, лежат в бумажных архивах БТИ. В электронном реестре их нет.

Когда вы подадите такую квартиру на регистрацию, регистратор должен отправить запрос в БТИ для подтверждения. Пока не придет ответ (а это может длиться от нескольких дней до двух недель), срок регистрации фактически "замораживается".

Если планируете продажу, внесите данные о своей старой квартире в электронный реестр заранее. Это избавит вас от головной боли и задержек в самый разгар сделки.

Как сообщалось, внесение данных в ГРРП является единственным юридическим доказательством вашего права собственности на жилье, а не просто бюрократическим шагом. Если же регистрация остановилась или вы получили отказ, важно без лишних эмоций выяснить у регистратора точную причину задержки, чтобы быстро исправить ситуацию.

Также мы рассказывали, что многие украинцы хранят старые бумажные выписки еще с 90-х, искренне веря в свое бесспорное право на жилье. Однако в современных реалиях наличие только пожелтевшего документа в серванте не гарантирует юридической защиты собственности.