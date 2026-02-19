Помещения для ВПЛ будут сдавать за символическую плату

ВПЛ смогут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях. Фото: Freepik

Кабинет министров изменил порядок обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем. Теперь общественные и благотворительные организации, которые предоставляют приют переселенцам, смогут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.

Какие самые дешевые условия ввело правительство

Общественные объединения и благотворительные организации получили возможность арендовать помещения для проживания ВПЛ по символической ставке — 0,01 от расчетной арендной платы.

Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты смогут брать имущество в аренду без проведения аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект.

Хозяйственные общества, в которых государственная доля превышает 50%, имеют право передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения — также за 1 гривну в год.

Что изменилось для местной власти

Таким образом, новые условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям.

Речь идет прежде всего об объектах, которые не используются в основной деятельности балансодержателей — это санатории, пансионаты, общежития, жилые помещения и т.д.

Теперь это позволит громадам оперативно обустраивать места временного проживания для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Что еще надо знать арендаторам

Как гласит статья 47 Конституции Украины, никто не может быть принудительно лишен жилья иначе как на основании закона по решению суда.

Наиболее уязвимы те, кто снимает квартиру без письменного договора. В случае конфликта доказать право пользования сложно, а собственник может настаивать, что в помещении находятся посторонние лица.

Отдельная ситуация — это долги. Статья 825 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что наймодатель имеет право требовать расторжения договора, если плата не вносится более шести месяцев при долгосрочной аренде или более двух раз подряд при краткосрочной.

Фактически после второй просрочки собственник может обращаться в суд без длительных предупреждений.

Самые частые основания для выселения:

системная неуплата аренды;

использование жилья не по назначению;

порча имущества;

создание угрозы для соседей.

Если квартира превращается в склад, офис или место регулярных шумных мероприятий, это также нарушение условий пользования. Закон позволяет расторгнуть договор, когда наниматель "разрушает или портит жилье" или использует его не по назначению.

