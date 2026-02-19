Держава здасть приміщення для ВПО за символічну плату

ВПО зможуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах. Фото: Freepik

Уряд спростив механізм забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом. Організації, які надають прихисток переселенцям, зможуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах.

Які найдешевші умови запровадив уряд

Громадські об’єднання та благодійні організації отримали можливість орендувати приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою — 0,01 від розрахункової орендної плати.

Державні та комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту та соціального захисту зможуть брати майно в оренду без проведення аукціону — за 1 гривню на рік за кожен об’єкт.

Господарські товариства, у яких державна частка перевищує 50%, мають право передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще протягом шести місяців після його завершення — також за 1 гривню на рік.

Що змінилось для місцевої влади

Таким чином, нові умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень.

Йдеться, насамперед, про об’єкти, які не використовуються в основній діяльності балансоутримувачів — санаторії, пансіонати, гуртожитки, житлові приміщення та інші об’єкти нерухомості.

Тепер це дозволить громадам оперативніше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Що ще треба знати орендарям

Як свідчить стаття 47 Конституції України, ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на підставі закону за рішенням суду.

Найуразливішими є ті, хто винаймає квартиру без письмового договору. У разі конфлікту довести право користування складно, а власник може наполягати, що в приміщенні перебувають сторонні особи.

Окрема ситуація — борги. Стаття 825 Цивільного кодексу України передбачає, що наймодавець має право вимагати розірвання договору, якщо плата не вноситься понад шість місяців при довгостроковій оренді або більш як двічі поспіль при короткостроковій.

Фактично після другого прострочення власник може звертатися до суду без тривалих попереджень.

Найчастіші підстави для виселення:

системна несплата оренди;

використання житла не за призначенням;

псування майна;

створення загрози для сусідів.

Якщо квартира перетворюється на склад, офіс або місце регулярних гучних заходів, це також порушення умов користування. Закон дозволяє розірвати договір, коли наймач "руйнує або псує житло" чи використовує його не за призначенням.

