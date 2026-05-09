Покупка квартиры: как новому владельцу выписать постороннего человека из жилья

Люди получают ключи и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки квартиры многие украинцы узнают о проблеме уже после оформления документов — в жилье остаются прописанные люди. В 2026 году такая ситуация случается довольно часто, особенно на вторичном рынке.

Многие покупатели волнуются, что наличие прописанных лиц помешает полноценно распоряжаться имуществом или приведет к долгам за коммуналку, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Как выписать бывшего владельца квартиры

Если после оформления сделки предыдущий хозяин не спешит сниматься с регистрации, вы имеете полное право сделать это самостоятельно. Для этого не обязательно ждать месяцами или уговаривать человека выполнить обещание.

"Вы можете без проблем выписать бывшего владельца. Для этого Вам необходимо обратиться в ЦПАУ с заявлением, паспортом и договором купли-продажи", — говорит Дерий.

Чаще всего достаточно трех документов:

Читайте также:

паспорта владельца;

заявления;

договора купли-продажи или документа о праве собственности.

По словам юриста, процедура проводится через орган регистрации или ЦПАУ по месту нахождения жилья.

Регистрация места жительства ребенка

Дети автоматически следуют за взрослыми в юридических вопросах регистрации. Если вы выписываете родителей, ребенок не может остаться зарегистрированным по этому адресу сам.

"В случае подачи собственником заявления о снятии родителей такой ребенок подлежит снятию вместе с его родителями или другими законными представителями или одним из них", — подчеркивает Дерий.

Это значительно упрощает процесс для покупателя, поскольку не требует дополнительных разрешений от органов опеки в большинстве стандартных случаев.

Когда придется обращаться в суд

Не все ситуации решаются быстро. Если человек отказывается выписываться или возникает спор о праве пользования жильем, может понадобиться решение суда.

"Снятие с зарегистрированного места жительства возможно и на основании решения суда, вступившего в законную силу", — отметил Дерий.

Также регистрация аннулируется автоматически на основании свидетельства о смерти, если данные попали в реестр актов гражданского состояния.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя многие до сих пор считают регистрацию лишь удобным инструментом для получения почты или визитов к врачу, такой шаг нередко становится юридической ловушкой. Наивное отношение к прописке впоследствии оборачивается серьезными проблемами, когда владелец внезапно теряет реальную возможность свободно продать или передарить собственное жилье.

Также Новини.LIVE рассказывали, что приватизация жилья часто обрывается из-за устаревших бюрократических ловушек. Банальное отсутствие надлежащей регистрации или неточности в документах превращают процедуру в изнурительный марафон, где вместо желанного свидетельства люди месяцами получают только отказы и судебные иски.