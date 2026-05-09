Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Покупка квартиры, где прописаны люди: как действовать новому собственнику

Покупка квартиры, где прописаны люди: как действовать новому собственнику

Ua ru
Дата публикации 9 мая 2026 06:12
Покупка квартиры: как новому владельцу выписать постороннего человека из жилья
Люди получают ключи и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

После покупки квартиры многие украинцы узнают о проблеме уже после оформления документов — в жилье остаются прописанные люди. В 2026 году такая ситуация случается довольно часто, особенно на вторичном рынке.

Многие покупатели волнуются, что наличие прописанных лиц помешает полноценно распоряжаться имуществом или приведет к долгам за коммуналку, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Владислава Дерия.

Как выписать бывшего владельца квартиры

Если после оформления сделки предыдущий хозяин не спешит сниматься с регистрации, вы имеете полное право сделать это самостоятельно. Для этого не обязательно ждать месяцами или уговаривать человека выполнить обещание.

"Вы можете без проблем выписать бывшего владельца. Для этого Вам необходимо обратиться в ЦПАУ с заявлением, паспортом и договором купли-продажи", — говорит Дерий.

Чаще всего достаточно трех документов:

Читайте также:
  • паспорта владельца;
  • заявления;
  • договора купли-продажи или документа о праве собственности.

По словам юриста, процедура проводится через орган регистрации или ЦПАУ по месту нахождения жилья.

Регистрация места жительства ребенка

Дети автоматически следуют за взрослыми в юридических вопросах регистрации. Если вы выписываете родителей, ребенок не может остаться зарегистрированным по этому адресу сам.

"В случае подачи собственником заявления о снятии родителей такой ребенок подлежит снятию вместе с его родителями или другими законными представителями или одним из них", — подчеркивает Дерий.

Это значительно упрощает процесс для покупателя, поскольку не требует дополнительных разрешений от органов опеки в большинстве стандартных случаев.

Когда придется обращаться в суд

Не все ситуации решаются быстро. Если человек отказывается выписываться или возникает спор о праве пользования жильем, может понадобиться решение суда.

"Снятие с зарегистрированного места жительства возможно и на основании решения суда, вступившего в законную силу", — отметил Дерий.

Также регистрация аннулируется автоматически на основании свидетельства о смерти, если данные попали в реестр актов гражданского состояния.

Как сообщали Новини.LIVE, хотя многие до сих пор считают регистрацию лишь удобным инструментом для получения почты или визитов к врачу, такой шаг нередко становится юридической ловушкой. Наивное отношение к прописке впоследствии оборачивается серьезными проблемами, когда владелец внезапно теряет реальную возможность свободно продать или передарить собственное жилье.

Также Новини.LIVE рассказывали, что приватизация жилья часто обрывается из-за устаревших бюрократических ловушек. Банальное отсутствие надлежащей регистрации или неточности в документах превращают процедуру в изнурительный марафон, где вместо желанного свидетельства люди месяцами получают только отказы и судебные иски.

госрегистрация прописка купить квартиру
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Автор:
Катерина Балаева
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации