Купівля квартири: як новому власнику виписати сторонню людину з житла

Люди отримують ключи та документи. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Після купівлі квартири багато українців дізнаються про проблему вже після оформлення документів — у житлі залишаються прописані люди. У 2026 році така ситуація трапляється доволі часто, особливо на вторинному ринку.

Багато покупців хвилюються, що наявність прописаних осіб завадить повноцінно розпоряджатися майном або призведе до боргів за комуналку, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юриста Владислава Дерія.

Як виписати колишнього власника квартири

Якщо після оформлення угоди попередній господар не поспішає зніматися з реєстрації, ви маєте повне право зробити це самостійно. Для цього не обов’язково чекати місяцями чи вмовляти людину виконати обіцянку.

"Ви можете без проблем виписати колишнього власника. Для цього Вам необхідно звернутись до ЦНАП із заявою, паспортом та договором купівлі-продажу", — каже Дерій.

Найчастіше достатньо трьох документів:

Читайте також:

паспорта власника;

заяви;

договору купівлі-продажу або документа про право власності.

За словами юриста, процедура проводиться через орган реєстрації або ЦНАП за місцем знаходження житла.

Реєстрація місця проживання дитини

Діти автоматично слідують за дорослими в юридичних питаннях реєстрації. Якщо ви виписуєте батьків, дитина не може залишитися зареєстрованою за цією адресою сама.

"У разі подання власником заяви про зняття батьків така дитина підлягає зняттю разом із її батьками або іншими законними представниками чи одним із них", — підкреслює Дерій.

Це значно спрощує процес для покупця, оскільки не потребує додаткових дозволів від органів опіки у більшості стандартних випадків.

Коли доведеться звертатись до суду

Не всі ситуації вирішуються швидко. Якщо людина відмовляється виписуватись або виникає спір щодо права користування житлом, може знадобитися рішення суду.

"Зняття із зареєстрованого місця проживання можливе і на підставі рішення суду, яке набрало законної сили", — наголосив Дерій.

Також реєстрація анулюється автоматично на підставі свідоцтва про смерть, якщо дані потрапили до реєстру актів цивільного стану.

Як повідомляли Новини.LIVE, хоча чимало людей досі вважають реєстрацію лише зручним інструментом для отримання пошти чи візитів до лікаря, такий крок нерідко стає юридичною пасткою. Наївне ставлення до прописки згодом обертається серйозними проблемами, коли власник раптово втрачає реальну можливість вільно продати чи передарувати власну оселю.

Також Новини.LIVE розповідали, що приватизація житла часто обривається через застарілі бюрократичні пастки. Банальна відсутність належної реєстрації або неточності в документах перетворюють процедуру на виснажливий марафон, де замість омріяного свідоцтва люди місяцями отримують лише відмови та судові позови.