Какие документы подтверждают право собственности на гараж в Украине

Вопрос подтверждения права собственности на гараж в Украине до сих пор остается актуальным. Многие объекты возводились десятки лет назад, а документы или потерялись, или вообще не оформлялись. В то же время закон четко определяет: собственником признается только то лицо, чье право должным образом зарегистрировано.

На практике нотариус или государственный регистратор смотрит прежде всего не на членскую книжку или старое свидетельство, а на наличие записи в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если такой записи нет, юридически гараж "не ваш", даже если вы пользуетесь им 20 лет, отмечают эксперты сервиса Dozvil.

Основные правоустанавливающие документы на гараж

В зависимости от того, как гараж появился у вас, перечень документов будет разным. Чаще всего подходит один из таких вариантов:

выписка из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество;

нотариальный договор купли продажи дарения или мены;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда о признании права собственности;

старое свидетельство о праве собственности от БТИ или органов местной власти.

В Гражданском кодексе сказано, что право на недвижимость возникает только после государственной регистрации. Поэтому даже "бумагу с печатью", выданную много лет назад, часто приходится подтверждать через реестр в Центре предоставления административных услуг или у нотариуса.

Документы на гараж в кооперативе

С гаражно-строительными кооперативами (ГСК) возникает больше всего недоразумений. Люди годами платят взносы и искренне считают себя собственниками. Но с точки зрения закона членская книжка — это лишь подтверждение пользования.

Чтобы оформить гараж в собственность, обычно просят справку из ГСК о полной уплате пая, технический паспорт, а также документы на землю, где расположен кооператив. Далее с этим пакетом идут к нотариусу или государственному регистратору, который уже вносит данные в реестр.

Если гараж на собственном земельном участке

Если гараж стоит на частном участке и имеет фундамент, внимание уделяют не только самому помещению, но и законности строительства.

Проверяют право на землю, наличие строительного паспорта или уведомления о начале работ, декларацию о вводе в эксплуатацию и техпаспорт.

Металлические "ракушки" сюда не относятся, их обычно считают временными сооружениями, поэтому оформляют не право собственности, а разрешение на размещение или пользование землей.

Зачем вообще узаконивать гараж

Без документов гараж нельзя нормально продать, подарить или оставить детям. Кроме того, самовольное строительство может закончиться не только штрафом, но и требованием демонтажа. Поэтому регистрация гаража — это не формальность, а способ избежать проблем в будущем, когда времени и нервов на бюрократию уже не будет.

Отметим, чтобы избежать конфликтов, важно еще при проектировании учесть установленные законодательством нормы по минимальной дистанции от гаража до границы соседнего участка. Также мы рассказывали, как происходит процесс приватизации гаража в Украине.