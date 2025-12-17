Які документи підтверджують право власності на гараж в Україні

Металевий гараж. Фото: ua.all.biz

Питання підтвердження права власності на гараж в Україні досі залишається актуальним. Багато об’єктів зводилися десятки років тому, а документи або втратились, або взагалі не оформлювалися. Водночас закон чітко визначає: власником визнається лише та особа, чиє право належним чином зареєстроване.

На практиці нотаріус або державний реєстратор дивиться насамперед не на членську книжку чи старе свідоцтво, а на наявність запису в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо такого запису немає, юридично гараж "не ваш", навіть якщо ви користуєтеся ним 20 років, зазначають експерти сервісу Dozvil.

Основні правовстановлюючі документи на гараж

Залежно від того, як гараж з’явився у вас, перелік документів буде різним. Найчастіше підходить один із таких варіантів:

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

нотаріальний договір купівлі продажу дарування або міни;

свідоцтво про право на спадщину;

рішення суду про визнання права власності;

старе свідоцтво про право власності від БТІ або органів місцевої влади.

У Цивільному кодексі сказано, що право на нерухомість виникає лише після державної реєстрації. Тому навіть "папір з печаткою", виданий багато років тому, часто доводиться підтверджувати через реєстр у Центрі надання адміністративних послуг або у нотаріуса.

Документи на гараж у кооперативі

З гаражно-будівельними кооперативами (ГБК) виникає найбільше непорозумінь. Люди роками платять внески і щиро вважають себе власниками. Але з погляду закону членська книжка — це лише підтвердження користування.

Щоб оформити гараж у власність, зазвичай просять довідку з ГБК про повну сплату паю, технічний паспорт, а також документи на землю, де розташований кооператив. Далі з цим пакетом ідуть до нотаріуса або державного реєстратора, який уже вносить дані до реєстру.

Якщо гараж на власній земельній ділянці

Якщо гараж стоїть на приватній ділянці і має фундамент, увагу приділяють не лише самому приміщенню, а й законності будівництва.

Перевіряють право на землю, наявність будівельного паспорта або повідомлення про початок робіт, декларацію про введення в експлуатацію та техпаспорт.

Металеві "черепашки" сюди не належать. Їх зазвичай вважають тимчасовими спорудами, тому оформлюють не право власності, а дозвіл на розміщення або користування землею.

Навіщо взагалі узаконювати гараж

Без документів гараж не можна нормально продати, подарувати чи залишити дітям. Крім того, самочинне будівництво може закінчитися не лише штрафом, а й вимогою демонтажу. Тому реєстрація — це не формальність, а спосіб уникнути проблем у майбутньому, коли часу і нервів на бюрократію вже не буде.

Зазначимо, щоб уникнути конфліктів, важливо ще під час проєктування врахувати встановлені законодавством норми щодо мінімальної дистанції від гаража до межі сусідньої ділянки. Також ми розповідали, як відбувається процес приватизації гаража в Україні.