Продажа незавершенного строительства жилого дома — какая процедура в 2025 году

Вопрос продажи недостроенного жилого дома возникает часто, особенно когда владелец не имеет возможности завершить работы. Закон определяет, что объектом незавершенного строительства считаются здания и сооружения, которые не введены в эксплуатацию и фактически не могут использоваться.

Правовой статус таких объектов существенно отличается от статуса готового жилья, поэтому порядок их продажи имеет специфику, отмечают специалисты юридической компании "Земельный фонд Украины".

Что означает статус объекта незавершенного строительства

Украинское законодательство трактует недострой не как полноценный объект недвижимости, а как совокупность строительных материалов и результат строительных работ, которые еще не завершены. Право собственности на полноценный жилой дом возникает только после завершения строительства, принятия дома в эксплуатацию и прохождения государственной регистрации.

До этого момента недостроенный дом не имеет статуса недвижимого имущества в привычном понимании.

"Верховный Суд подтверждает: даже если суд признал право собственности на объект незавершенного строительства, это не превращает его в готовый дом. Собственник все равно обязан ввести объект в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности после завершения работ", — отмечают эксперты.

Как происходит продажа незавершенного строительства

Из-за отсутствия статуса готового жилья продать недостроенный дом как недвижимость невозможно. Продажа осуществляется в виде передачи прав застройщика и фактически имеющихся строительных материалов.

Покупатель получает право продолжить строительство, но все юридические и технические обязательства по завершению работ и вводу объекта в эксплуатацию переходят именно к нему.

Какие документы нужно проверить перед продажей недостроя

Перед заключением сделки стоит убедиться в наличии полного пакета разрешительной документации. Покупатель обычно проверяет:

разрешение или декларацию на начало работ;

градостроительные условия и ограничения;

документы на земельный участок и его целевое назначение;

технические условия для подключения коммуникаций;

информацию о застройщике и возможных обременениях в реестрах.

Наличие полного пакета документов уменьшает риски и упрощает дальнейшее введение дома в эксплуатацию.

Что получит покупатель после заключения договора

Покупатель фактически приобретает право завершить строительство и оформить дом на себя после ввода в эксплуатацию.

"Он не получает готовую недвижимость, а лишь возможность довести строительство до завершения в соответствии с проектной документацией и градостроительными нормами. Все дальнейшие расходы и правовые процедуры он берет на себя", — констатируют юристы.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию является решающим, финальным этапом для любого построенного объекта. Эта юридическая процедура является обязательной, поскольку без нее готовое к проживанию жилье не будет иметь законного статуса, а ее игнорирование может привести к серьезным правовым последствиям.

Также мы рассказывали, что владелец жилого дома в Украине имеет законное право добровольно отказаться от него. Этот акт приводит к полному прекращению всех юридических прав и обязанностей в отношении этого имущества, включая любые налоговые и хозяйственные обязательства.