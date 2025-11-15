Продаж незавершеного будівництва житлового дому — яка процедура у 2025 році

Чоловік будує дім. Фото: Freepik

Питання продажу недобудованого житлового будинку виникає часто, особливо коли власник не має змоги завершити роботи. Закон визначає, що об’єктом незавершеного будівництва вважаються будівлі та споруди, які не введені в експлуатацію та фактично не можуть використовуватися.

Правовий статус таких об’єктів суттєво відрізняється від статусу готового житла, тому порядок їх продажу має специфіку, наголошують фахівці юридичної компанії "Земельний фонд України".

Реклама

Читайте також:

Що означає статус об’єкта незавершеного будівництва

Українське законодавство трактує недобудову не як повноцінний об’єкт нерухомості, а як сукупність будівельних матеріалів та результат будівельних робіт, які ще не завершені. Право власності на повноцінний житловий будинок виникає лише після завершення будівництва, прийняття будинку в експлуатацію та проходження державної реєстрації. До цього моменту недобудований будинок не має статусу нерухомого майна у звичному розумінні.

"Верховний Суд підтверджує: навіть якщо суд визнав право власності на об’єкт незавершеного будівництва, це не перетворює його на готовий будинок. Власник все одно зобов’язаний ввести об’єкт в експлуатацію та зареєструвати право власності після завершення робіт", — зазначають експерти.

Як відбувається продаж незавершеного будівництва

Через відсутність статусу готового житла продати недобудований будинок як нерухомість неможливо. Продаж здійснюється у вигляді передачі прав забудовника та фактично наявних будівельних матеріалів.

Покупець отримує право продовжити будівництво, але всі юридичні та технічні зобов’язання щодо завершення робіт та введення об’єкта в експлуатацію переходять саме до нього.

Які документи потрібно перевірити перед продажем недобудови

Перед укладенням угоди варто переконатися у наявності повного пакета дозвільної документації. Покупець зазвичай перевіряє:

дозвіл або декларацію на початок робіт;

містобудівні умови та обмеження;

документи на земельну ділянку та її цільове призначення;

технічні умови для підключення комунікацій;

інформацію про забудовника та можливі обтяження в реєстрах.

Наявність повного пакета документів зменшує ризики та спрощує подальше введення будинку в експлуатацію.

Що отримає покупець після укладення договору

Покупець фактично набуває права завершити будівництво та оформити будинок на себе після введення в експлуатацію.

"Він не отримує готову нерухомість, а лише можливість довести будівництво до завершення відповідно до проєктної документації та містобудівних норм. Усі подальші витрати та правові процедури він бере на себе", — констатують юристи.

Як повідомлялось, введення в експлуатацію є вирішальним, фінальним етапом для будь-якого новозбудованого об'єкта. Ця юридична процедура є обов'язковою, оскільки без неї готове до проживання житло не матиме законного статусу, а її ігнорування може призвести до серйозних правових наслідків.

Також ми розповідали, що власник житлового будинку в Україні має законне право добровільно відмовитися від нього. Цей акт призводить до повного припинення всіх юридичних прав та обов'язків щодо цього майна, включаючи будь-які податкові та господарські зобов'язання.