Гетманцев заявил о неэффективности еОсели и предложил построить миллион квартир

Все существующие жилищные программы в Украине не решают вопрос жилья для ВПЛ. Это касается и программы "єОселя", которая задумывалась как доступная ипотека, но на практике для большинства переселенцев так и не стала действенным механизмом.

Об этом заявил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Почему еОселя оказалась неэффективной

По словам Гетманцева, все существующие программы не решают вопрос жилья для ВПЛ. Например, по его информации, с начала действия программы "єОселя" ею воспользовались лишь 1,5 тысячи переселенцев, тогда как зарегистрированных ВПЛ в Украине — 4,5 миллиона.

Причины этого заключаются в том, что с одной стороны доходы большинства людей не проходят банковский скоринг, а с другой — банки неохотно кредитуют социально уязвимые группы.

Новая инициатива — строительство миллиона квартир

Поэтому Даниил Гетманцев выступил с масштабной инициативой — государственной программой строительства не менее 1 миллиона квартир.

"Мы должны запустить масштабную, большую программу строительства жилья", — сообщил Гетманцев.

Он добавил, что финансирование программы планируют привлечь через:

средства международных партнеров;

перезапуск фондового рынка;

банковское кредитование;

облигации внутреннего государственного займа.

"Денег достаточно, хотя это деньги сверхбольшие, позволить нам масштабировать эту программу до такого большого объема", — подчеркнул Гетманцев, призвав строительные компании участвовать в этом процессе.

Главное условие — ипотека под 3% на срок до 25 лет. Ежемесячный платеж не должен превышать 25% дохода семьи. Альтернатива - арендная ставка по региону плюс 15% как предельный показатель.

В перспективе новая модель может стать отдельной государственной системой обеспечения жильем.

Дом должен быть новым — не старше трех лет с момента ввода в эксплуатацию. То есть, условные "панельки" 90-х или даже нулевых годов сюда уже не попадают.