Головна Ринок нерухомості Програми житла для ВПО не працюють — Гетманцев про недоліки єОселі

Програми житла для ВПО не працюють — Гетманцев про недоліки єОселі

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 16:32
Гетманцев заявив про неефективність єОселі та запропонував держпрограму на мільйон квартир
Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Фото: Кадр з інтерв'ю

Жодна з програм, яка сьогодні існує в Україні, не вирішує питання житла для ВПО.  Це стосується і програми "єОселя", що замислювалася як доступна іпотека, але на практиці для більшості переселенців так і не стала дієвим механізмом.

Про це заявив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому єОселя виявилася неефективною

За словами Гетманцева, всі існуючі програми не вирішують питання житла для ВПО. Наприклад, за його інформацією, від початку дії програми "єОселя" нею скористалися лише 1,5 тисячі переселенців, тоді як зареєстрованих ВПО в Україні — 4,5 мільйони.

Причин цього полягають у тому, що з одного боку доходи більшості людей не проходять банківський скоринг, а з іншого — банки неохоче кредитують соціально вразливі групи. 

Нова ініціатива — будівництво мільйона квартир

Тому Данило Гетманцев виступив з масштабною ініциативою — державною програмою будівництва щонайменше 1 мільйона квартир.

"Ми маємо запустити масштабну, велику програму будівництва житла", — повідомив Гетманцев.

Він додав, що фінансування програми планують залучити через:

  • кошти міжнародних партнерів; 
  • перезапуск фондового ринку; 
  • банківське кредитування; 
  • облігації внутрішньої державної позики. 

"Грошей достатньо, хоча це гроші надвеликі, дозволити нам масштабувати цю програму до такого великого обсягу", — підкрислив Гетманцев, закликавши будівельні компанії долучатися до цього процесу.

Головна умова — іпотека під 3% на строк до 25 років. Щомісячний платіж не повинен перевищувати 25% доходу сім’ї. Альтернатива — орендна ставка по регіону плюс 15% як граничний показник.

У перспективі нова модель може стати окремою державною системою забезпечення житлом.

Раніше ми розповідали, що попри заяви про єОселю як пільгову програму, на ділі вирішальним лишається розмір офіційної зарплати. Банки оцінюють не вартість помешкання, а те, щоб щомісячний платіж не перевищував 40–45 % доходу. Саме цей грошовий бар’єр блокує участь більшості українських родин.

Також ми розповідали, яку нерухомість не дозволено купити за програмою єОселя.

Найбільше відмов трапляється саме через рік будівництва. Якщо ви претендуєте на загальну програму під 7%, про "вторинку" в класичному розумінні можна забути. 

Будинок має бути новим — не старше трьох років з моменту введення в експлуатацію. Тобто, умовні "панельки" 90-х чи навіть нульових років сюди вже не потрапляють.

Данило Гетманцев переселенці житло ВПО єОселя
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
