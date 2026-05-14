Прописка ребенка: для кого упростили регистрацию в Украине

Семья и документы. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Жизнь в условиях войны заставляет государство становиться более гибким и человечным. В частности правительство продолжает реформировать цифровые сервисы, убирая лишние справки там, где они только мешают, например при регистрации места жительства ребенка. Последние обновления касаются наиболее уязвимых категорий граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Теперь бюрократических преград на пути к оформлению документов стало значительно меньше, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Регистрация места жительства ребенка без согласия отца

Ранее смена прописки ребенка часто превращалась в квест, если один из родителей не мог лично подписать документы. Сейчас процедуру максимально упростили.

Если отец или мать имеет официальный статус "без вести пропавший" или находится в плену, их физическое присутствие или письменное согласие больше не нужны.

Это решение позволяет другому родителю самостоятельно решать вопрос регистрации, не тратя месяцы на судебные запросы, подчеркивают в ведомстве.

Читайте также:

По новым правилам, ребенка регистрируют по тому же адресу, где зарегистрирован тот из родителей, который непосредственно обращается за услугой. Этот шаг убирает необходимость собирать кипы бумажек для подтверждения очевидных вещей.

Помощь семьям пленных и пропавших без вести

Как отметили в ведомстве, основная цель этих изменений — поддержка семей наших защитников. Правительство четко дало понять, что в чувствительных ситуациях административные процессы должны помогать, а не создавать новые проблемы.

Отмена ненужных справок является частью большой стратегии адаптации государственных услуг к реалиям сегодняшнего дня, где каждая минута имеет значение, отметили в Минцифры.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы до сих пор считают регистрацию места жительства обычной формальностью — ее оформляют для получения медицинских услуг, документов или почтовой корреспонденции. Но на практике прописка нередко создает серьезные проблемы для владельца жилья, ведь из-за нее могут возникать трудности с продажей, дарением или свободным распоряжением недвижимостью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для многих украинцев покупка дачи является золотой серединой между тесной квартирой и дорогим имением, однако эйфория от сделки часто исчезает перед лицом бюрократии. Вопрос официальной прописки возникает сразу после расчета, и именно здесь новых владельцев ждут юридические подводные камни, о которых редко предупреждают продавцы.