Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Роскошь или расчет — зачем в сталинках высокие потолки

Роскошь или расчет — зачем в сталинках высокие потолки

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 04:20
обновлено: 19:27
Почему в сталинках делали 4-метровые потолки и для чего они были нужны
Сталинка в Киеве. Фото: Водник

В Украине сталинские дома давно стали отдельным архитектурным феноменом. Их легко узнать по массивным фасадам, продуманными планировками и впечатляющей высотой потолков, которая иногда превышает 4 метра. И такое решение не было случайностью.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, почему в сталинках строили высокие потолки.

Реклама
Читайте также:

Потолки как признак статуса

В период 1930-1950-х годов государство формировало новую привилегированную прослойку.

"Именно для нее создавали жилье, которое должно было подчеркивать успех и престиж. Высота потолка стала одним из ключевых элементов такого подхода", — отмечает эксперт Алексей Саушкин.

Такая высота потолка выполняла несколько важных функций:

  • создавала ощущение дворцовой просторности;
  • демонстрировала принадлежность жильца к элитной группе;
  • продолжала архитектурные традиции имперского стиля.

Квартиры с высокими потолками автоматически считались более представительными и комфортными. Именно поэтому сталинки выбирали чиновники, военные и деятели культуры.

Почему в сталинках много света

Практические преимущества были не менее ощутимыми. Во времена, когда кондиционирования еще не существовало, архитекторы полагались на естественные физические процессы.

Большие потолки обеспечивали:

  • лучший температурный баланс в жаркий период;
  • возможность устанавливать широкие и высокие окна;
  • значительное проникновение естественного света в помещение.

Именно свет делал квартиры теплее зимой и приятнее в повседневной жизни. Пространство выглядело защищенным, но в то же время открытым.

Вентиляция с высокими потолками

Строительные нормы того времени требовали особого внимания к воздухообмену. Во многих квартирах работали печки или массивные дымоходы, что требовало достаточного пространства.

Высота потолка помогала избегать накопления продуктов сгорания и улучшала естественную вентиляцию.

Кроме того, такие потолки позволяли:

  • размещать декоративные люстры и лепнину без перегрузки интерьера;
  • поддерживать стабильную циркуляцию воздуха даже в насыщенных мебелью комнатах;
  • обеспечивать лучшую безопасность при отоплении помещений.

Архитекторы соединили требования инженерии с эстетическими и социальными задачами, получив жилье, которое осталось узнаваемым и ценным даже сегодня.

Как сообщалось, сталинки и хрущевки относятся к разным эпохам, но они до сих пор остаются доминирующими архитектурными элементами украинских городов. Эти типы жилья возникли с противоположными государственными целями - от демонстрации могущества до преодоления острого жилищного кризиса, но именно особенности их планирования определяют комфорт жизни жителей в настоящем.

Также мы рассказывали, что большинство украинцев до сих пор проживают в жилье советской застройки, которое легко узнать по стандартным фасадам и неярким лестничным пролетам.

ремонт СССР недвижимость Дизайн квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации