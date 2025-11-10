Дома из эпохи СССР — в который год построили холодные и некачественные

Дом времен СССР. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы и сегодня живут в домах, возведенных еще до распада Советского Союза. Они узнаваемы по типовым фасадам, тусклым лестничным клеткам и вечной проблеме с отоплением.

Заслуженный архитектор Украины Сергей Юнаков объясняет, что именно строительство конца 80-х стало худшим по качеству за всю историю советской архитектуры.

"Строительство тогда держалось не на качестве, а на количестве. Материалов не хватало, а планы надо было выполнять", — вспоминает Юнаков.

Качество советских квартир в конце Союза

До 1985 года в СССР еще придерживались базовых стандартов строительства. Стены в квартирах должны были быть не менее 38 сантиметров толщиной, иногда даже 51. Но уже в конце 80-х строительные нормы фактически игнорировали.

"Есть дома, где толщина стены всего 25 сантиметров. Это даже не соответствует минимальным нормам для нашего климата", — говорит архитектор.

Теплоизоляция была минимальной, вентиляция - часто отсутствовала, а качество стекла и окон не выдерживало никаких проверок. Из-за этого даже новые квартиры быстро становились сырыми и холодными.

Как дефицит материалов разрушил стандарты

В конце 80-х СССР буквально рассыпался экономически. Заводов, производивших строительные материалы, не хватало. Стекло, бетон, трубы, обои — все распределялось по квотам.

"Дома тогда делали из того, что оставалось. В некоторых квартирах вместо батарей ставили просто кусок изогнутой трубы. Представьте, как в таких условиях можно было согреться", — рассказывает Юнаков.

Обои перестали клеить вообще - на стенах оставался голый бетон. Мебель, двери, фурнитура также были дефицитом. Поэтому жители получали жилье, которое требовало немедленного ремонта, хотя считалось "новым".

Почему дома из СССР холодные до сих пор

Проблема таких зданий не только в возрасте, но и в самой технологии. Панельные плиты часто устанавливались с нарушением герметизации, стыки пропускали холодный воздух. Система отопления проектировалась по минимальным тепловым потерям, но из-за экономии материалов все работало хуже, чем на бумаге.

Когда в квартире вместо батареи стояла труба, температура редко превышала +16°С даже зимой. Люди спасались электрообогревателями или уплотняли окна ватой.

Что делать жителям старых советских домов

Архитектор советует владельцам таких квартир модернизировать системы отопления, заменять окна и утеплять фасады. Однако главное — помнить, что большинство этих сооружений уже исчерпали свой расчетный ресурс.

"Дома 80-х годов — это архитектурное наследие халтуры. Они простояли более 30 лет, но были рассчитаны максимум на 25", — отмечает Юнаков.

В будущем такие многоэтажки придется или капитально восстанавливать, или постепенно сносить. И хотя они когда-то символизировали жилищную надежду для тысяч семей, сегодня скорее напоминают о системных проблемах советской эпохи — спешке, нехватке ресурсов и равнодушии к качеству.

