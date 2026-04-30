Сосед по участку: как установить собственника земли в Украине в 2026 году

Женщина в поле и документы. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Конфликты из-за границы, желание выкупить соседний огород или просто заброшенный участок под боком часто заставляют украинцев искать контакты владельца. В 2026 году процедура поиска стала проще благодаря цифровизации, хотя военное положение все еще вносит свои коррективы в доступ к публичным картам.

Практика показывает, что ключевую роль играет кадастровый номер, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

Как узнать владельца земельного участка онлайн

Самый быстрый способ — это воспользоваться электронными ресурсами. Даже если прямой доступ к Публичной кадастровой карте ограничен из соображений безопасности, выписку можно заказать через кабинет электронных сервисов.

"Чтобы узнать владельца земельного участка, необходимо проверить данные в Государственном земельном кадастре, а также в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Можно воспользоваться электронными сервисами, в частности, веб-сайтом Госгеокадастра и сервисом "Дія", — отмечает Карпенко.

Для этого вам понадобится кадастровый номер. Если он известен, в системе "Дія" в разделе "Сведения о владельце земли" можно получить информацию за несколько кликов. Это официальный путь, который экономит кучу времени.

Где найти кадастровый номер земельного участка

Это "паспорт" земли. Без него участка будто не существует в цифровой плоскости. Если у вас нет номера соседа под рукой, можно попробовать найти его через поиск по геоданным или адресу в кабинете землеустроителя.

Но старые государственные акты (розовые или красные), выданные до 2001 года, часто вообще не содержат этого номера. В таком случае информации в цифровых реестрах может просто не быть.

"Владельцы земельных участков, которые имеют государственный акт на землю "старого" образца, должны проверить свой участок на наличие кадастрового номера и позаботиться о его присвоении в случае отсутствия", — отмечает Карпенко.

Проверка собственности через Государственный реестр вещных прав

Бывает так, что в кадастре данные есть, а о владельце — пусто. Это означает, что право собственности было оформлено давно и не перенесено в новую электронную базу. Тогда на помощь приходит Государственный реестр вещных прав (ГРВП).

За небольшую плату вы можете заказать информационную справку. Она покажет, кто является юридическим хозяином, не находится ли земля под арестом и не заложена ли она в банке. Это самый верный способ убедиться, с кем именно вам нужно вести переговоры.

Официальная выписка из реестра через ЦПАУ или нотариуса

Если интернет-сервисы выдают ошибку или вы не уверены в своих силах, идите в ближайший Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ). Государственный регистратор имеет полный доступ к базам. Также это может сделать любой нотариус.

"С 1 января 2013 года государственные акты на право собственности на землю не выдаются. Право собственности подтверждается выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Для распоряжения участком нужно зарегистрировать право собственности", — объясняет Карпенко.

То есть, если ваш сосед имеет только "синий" или "зеленый" акт и не обновил данные, он юридически ограничен в действиях с этой землей.

Если поиски в реестрах не дали результата, участок может считаться "невостребованным" или принадлежать к коммунальной собственности общины (городского или сельского совета). В таком случае следует подать официальный запрос в местный совет. Это поможет установить, закреплена ли земля за кем-то, или она свободна для аренды или приватизации.

