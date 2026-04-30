Сусід по ділянці: як встановити власника землі в Україні у 2026 році

Конфлікти через межу, бажання викупити сусідній город або просто занедбана ділянка під боком часто змушують українців шукати контакти власника. У 2026 році процедура пошуку стала простішою завдяки цифровізації, хоча воєнний стан все ще вносить свої корективи в доступ до публічних карт.

Практика показує, що ключову роль відіграє кадастровий номер, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Андрія Карпенко.

Як дізнатися власника земельної ділянки онлайн

Найшвидший спосіб — це скористатися електронними ресурсами. Навіть якщо прямий доступ до Публічної кадастрової карти обмежений з міркувань безпеки, виписку можна замовити через кабінет електронних сервісів.

"Щоб дізнатися власника земельної ділянки, необхідно перевірити дані у Державному земельному кадастрі, а також в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Можна скористатися електронними сервісами, зокрема, веб-сайтом Держгеокадастру та сервісом "Дія", — зазначає Карпенко.

Для цього вам знадобиться кадастровий номер. Якщо він відомий, у системі "Дія" у розділі "Відомості про власника землі" можна отримати інформацію за кілька кліків. Це офіційний шлях, який економить купу часу.

Де знайти кадастровий номер земельної ділянки

Це "паспорт" землі. Без нього ділянки ніби не існує в цифровій площині. Якщо у вас немає номера сусіда під рукою, можна спробувати знайти його через пошук за геоданими або адресою в кабінеті землевпорядника.

Але старі державні акти (рожеві або червоні), видані до 2001 року, часто взагалі не містять цього номера. У такому разі інформації в цифрових реєстрах може просто не бути.

"Власники земельних ділянок, які мають державний акт на землю "старого" зразка, мають перевірити свою ділянку на наявність кадастрового номеру та подбати про його присвоєння в разі відсутності", — наголошує Карпенко.

Перевірка власності через Державний реєстр речових прав

Буває так, що в кадастрі дані є, а про власника — порожньо. Це означає, що право власності було оформлене давно і не перенесене в нову електронну базу. Тоді на допомогу приходить Державний реєстр речових прав (ДРРП).

За невелику плату ви можете замовити інформаційну довідку. Вона покаже, хто є юридичним господарем, чи не перебуває земля під арештом і чи не закладена вона в банку. Це найпевніший спосіб переконатися, з ким саме вам потрібно вести переговори.

Офіційний витяг з реєстру через ЦНАП або нотаріуса

Якщо інтернет-сервіси видають помилку або ви не впевнені у своїх силах, йдіть до найближчого Центру надання адмінпослуг (ЦНАП). Державний реєстратор має повний доступ до баз. Також це може зробити будь-який нотаріус.

"З 1 січня 2013 року державні акти на право власності на землю не видаються. Право власності підтверджується витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Для розпорядження ділянкою потрібно зареєструвати право власності", — пояснює Карпенко.

Тобто, якщо ваш сусід має лише "синій" або "зелений" акт і не оновив дані, він юридично обмежений у діях із цією землею.

Якщо пошуки в реєстрах не дали результату, ділянка може вважатися "невитребуваною" або належати до комунальної власності громади (міської чи сільської ради). У такому разі варто подати офіційний запит до місцевої ради. Це допоможе встановити, чи закріплена земля за кимось, чи вона вільна для оренди або приватизації.

