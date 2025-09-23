Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Территория за забором дома — кому принадлежит земля

Территория за забором дома — кому принадлежит земля

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 18:12
Кто является владельцем территории за забором дома — правила и нюансы в 2025 году
Забор среди деревьев. Фото: Freepik
Ключевые моменты Границы земельного участка по закону Строительные нормы по использованию территории Кто отвечает за благоустройство территории Можно ли получить землю за забором в собственность

Тема прилегающей к частному дому территории остается одной из самых горячих в Украине, ведь споры между владельцами участков и местными властями вспыхивают постоянно. Многие считают, что земля от забора до дороги — их собственность. Но так ли это на самом деле? С обновлениями в законодательстве и цифровизацией земельных реестров этот вопрос стал еще более актуальным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому принадлежит эта земля, что можно с ней делать и как избежать проблем.

Реклама
Читайте также:

Границы земельного участка по закону

Все частные участки в Украине имеют определенные границы, внесенные в Государственный земельный кадастр. Если территория за забором не входит в эти границы, она не является собственностью хозяина дома.

В большинстве случаев земля между забором и дорогой относится к коммунальной собственности, то есть принадлежит территориальной общине или органу местного самоуправления. Иногда она может находиться в государственной собственности, если речь идет о дорогах общегосударственного значения.

Проверить границы участка можно через Публичную кадастровую карту. Этот инструмент позволяет точно выяснить, где заканчивается частная собственность и начинается коммунальная территория.

Строительные нормы по использованию территории

Согласно Государственным строительным нормам (ГСН), расстояние между забором и дорогой должно быть не менее одного метра, а в отдельных случаях — до шести метров.

Эта зона не предназначена для:

  • застройки любых сооружений;
  • обустройства гаражей или навесов;
  • установления ворот, выходящих прямо на проезжую часть.

Любое самовольное использование этой территории может стать основанием для наложения штрафов и требования демонтажа сооружений.

Кто отвечает за благоустройство территории

Несмотря на то, что земля за забором не является частной собственностью, обязанность ухаживать за ней возлагается именно на владельца дома — это закреплено в Правилах благоустройства населенных пунктов.

Владельцы должны:

  • убирать мусор;
  • косить траву;
  • не допускать самосева кустов и деревьев;
  • не обустраивать стихийных свалок.

Нарушение правил может стоить от 340 до 1 700 гривен в зависимости от решений общины.

Можно ли получить землю за забором в собственность

Существует несколько вариантов, как узаконить пользование территорией за забором:

  • аренда земли — община может передать участок во временное пользование;
  • приватизация через аукцион — возможна, если земля не имеет ограничений;
  • выкуп для обслуживания сооружений — иногда разрешается, если забор был возведен давно и юридически закреплен.

Однако окончательное решение всегда зависит от общины, градостроительной документации и планов развития территории. Все чаще местные власти оставляют эти полосы в публичном пользовании для обустройства тротуаров, велодорожек или дренажных систем.

Как сообщалось, в городах и селах Украины есть много деревьев и кустов, которые иногда находятся в плохом состоянии. Хотя некоторые люди во время подготовки к отопительному сезону задумываются, можно ли использовать их на дрова, этот вопрос четко регулируется украинским законодательством.

Также каждую осень снова появляется проблема массового сжигания сухой травы и листьев. Эта вредная традиция не только загрязняет воздух и вредит здоровью, но и запрещена законом.

земля недвижимость документы дом собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации