Кто является владельцем территории за забором дома — правила и нюансы в 2025 году

Забор среди деревьев. Фото: Freepik

Тема прилегающей к частному дому территории остается одной из самых горячих в Украине, ведь споры между владельцами участков и местными властями вспыхивают постоянно. Многие считают, что земля от забора до дороги — их собственность. Но так ли это на самом деле? С обновлениями в законодательстве и цифровизацией земельных реестров этот вопрос стал еще более актуальным.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кому принадлежит эта земля, что можно с ней делать и как избежать проблем.

Границы земельного участка по закону

Все частные участки в Украине имеют определенные границы, внесенные в Государственный земельный кадастр. Если территория за забором не входит в эти границы, она не является собственностью хозяина дома.

В большинстве случаев земля между забором и дорогой относится к коммунальной собственности, то есть принадлежит территориальной общине или органу местного самоуправления. Иногда она может находиться в государственной собственности, если речь идет о дорогах общегосударственного значения.

Проверить границы участка можно через Публичную кадастровую карту. Этот инструмент позволяет точно выяснить, где заканчивается частная собственность и начинается коммунальная территория.

Строительные нормы по использованию территории

Согласно Государственным строительным нормам (ГСН), расстояние между забором и дорогой должно быть не менее одного метра, а в отдельных случаях — до шести метров.

Эта зона не предназначена для:

застройки любых сооружений;

обустройства гаражей или навесов;

установления ворот, выходящих прямо на проезжую часть.

Любое самовольное использование этой территории может стать основанием для наложения штрафов и требования демонтажа сооружений.

Кто отвечает за благоустройство территории

Несмотря на то, что земля за забором не является частной собственностью, обязанность ухаживать за ней возлагается именно на владельца дома — это закреплено в Правилах благоустройства населенных пунктов.

Владельцы должны:

убирать мусор;

косить траву;

не допускать самосева кустов и деревьев;

не обустраивать стихийных свалок.

Нарушение правил может стоить от 340 до 1 700 гривен в зависимости от решений общины.

Можно ли получить землю за забором в собственность

Существует несколько вариантов, как узаконить пользование территорией за забором:

аренда земли — община может передать участок во временное пользование;

приватизация через аукцион — возможна, если земля не имеет ограничений;

выкуп для обслуживания сооружений — иногда разрешается, если забор был возведен давно и юридически закреплен.

Однако окончательное решение всегда зависит от общины, градостроительной документации и планов развития территории. Все чаще местные власти оставляют эти полосы в публичном пользовании для обустройства тротуаров, велодорожек или дренажных систем.

