Кто является владельцем территории за забором дома — правила и нюансы в 2025 году

Территория за забором дома — кому принадлежит земля
Тема прилегающей к частному дому территории остается одной из самых горячих в Украине, ведь споры между владельцами участков и местными властями вспыхивают постоянно. Многие считают, что земля от забора до дороги — их собственность. Но так ли это на самом деле? С обновлениями в законодательстве и цифровизацией земельных реестров этот вопрос стал еще более актуальным.
рассказывает, кому принадлежит эта земля, что можно с ней делать и как избежать проблем.
Границы земельного участка по закону
Все частные участки в Украине имеют определенные границы, внесенные в Государственный земельный кадастр. Если территория за забором не входит в эти границы, она не является собственностью хозяина дома.
В большинстве случаев земля между забором и дорогой относится к коммунальной собственности, то есть принадлежит территориальной общине или органу местного самоуправления. Иногда она может находиться в государственной собственности, если речь идет о дорогах общегосударственного значения.
Проверить границы участка можно через Публичную кадастровую карту. Этот инструмент позволяет точно выяснить, где заканчивается частная собственность и начинается коммунальная территория.
Строительные нормы по использованию территории
Согласно Государственным строительным нормам (ГСН), расстояние между забором и дорогой должно быть не менее одного метра, а в отдельных случаях — до шести метров.
Эта зона не предназначена для:
- застройки любых сооружений;
- обустройства гаражей или навесов;
- установления ворот, выходящих прямо на проезжую часть.
Любое самовольное использование этой территории может стать основанием для наложения штрафов и требования демонтажа сооружений.
Кто отвечает за благоустройство территории
Несмотря на то, что земля за забором не является частной собственностью, обязанность ухаживать за ней возлагается именно на владельца дома — это закреплено в Правилах благоустройства населенных пунктов.
Владельцы должны:
- убирать мусор;
- косить траву;
- не допускать самосева кустов и деревьев;
- не обустраивать стихийных свалок.
Нарушение правил может стоить от 340 до 1 700 гривен в зависимости от решений общины.
Можно ли получить землю за забором в собственность
Существует несколько вариантов, как узаконить пользование территорией за забором:
- аренда земли — община может передать участок во временное пользование;
- приватизация через аукцион — возможна, если земля не имеет ограничений;
- выкуп для обслуживания сооружений — иногда разрешается, если забор был возведен давно и юридически закреплен.
Однако окончательное решение всегда зависит от общины, градостроительной документации и планов развития территории. Все чаще местные власти оставляют эти полосы в публичном пользовании для обустройства тротуаров, велодорожек или дренажных систем.
