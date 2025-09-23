Відео
Головна Ринок нерухомості Територія за парканом будинку — кому належить земля

Територія за парканом будинку — кому належить земля

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 18:12
Хто є власником території за парканом будинку — правила та нюанси у 2025 році
Паркан серед дерев. Фото: Freepik
Ключові моменти Межі земельної ділянки за законом Будівельні норми щодо використання території Хто відповідає за благоустрій території Чи можна отримати землю за парканом у власність

Тема прилеглої до приватного будинку території залишається однією з найгарячіших в Україні, адже суперечки між власниками ділянок і місцевою владою спалахують постійно. Багато хто вважає, що земля від паркану до дороги — їхня власність. Але чи так це насправді? У 2025 році, з оновленнями в законодавстві та цифровізацією земельних реєстрів, це питання стало ще актуальнішим. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, кому належить ця земля, що можна з нею робити та як уникнути проблем.

Читайте також:

Межі земельної ділянки за законом

Усі приватні ділянки в Україні мають визначені межі, внесені до Державного земельного кадастру. Якщо територія за парканом не входить у ці межі, вона не є власністю господаря будинку. 

У більшості випадків земля між парканом і дорогою відноситься до комунальної власності, тобто належить територіальній громаді чи органу місцевого самоврядування. Інколи вона може перебувати у державній власності, якщо йдеться про дороги загальнодержавного значення.

Перевірити межі ділянки можна через Публічну кадастрову карту. Цей інструмент дозволяє точно з’ясувати, де закінчується приватна власність і починається комунальна територія.

Будівельні норми щодо використання території

Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН), відстань між парканом і дорогою має бути не меншою за один метр, а в окремих випадках — до шести метрів.

Ця зона не призначена для:

  • забудови будь-яких споруд;
  • облаштування гаражів чи навісів;
  • встановлення воріт, що виходять прямо на проїжджу частину.

Будь-яке самовільне використання цієї території може стати підставою для накладення штрафів і вимоги демонтажу споруд.

Хто відповідає за благоустрій території

Попри те, що земля за парканом не є приватною власністю, обов’язок доглядати за нею покладається саме на власника будинку — це закріплено у Правилах благоустрою населених пунктів.

Власники повинні:

  • прибирати сміття;
  • косити траву;
  • не допускати самосіву кущів і дерев;
  • не облаштовувати стихійних звалищ.

Порушення правил може коштувати від 340 до 1 700 гривень, залежно від рішень громади.

Чи можна отримати землю за парканом у власність

Існує кілька варіантів, як узаконити користування територією за парканом:

  • оренда землі — громада може передати ділянку у тимчасове користування;
  • приватизація через аукціон — можлива, якщо земля не має обмежень;
  • викуп для обслуговування споруд — іноді дозволяється, якщо паркан був зведений давно та юридично закріплений.

Однак остаточне рішення завжди залежить від громади, містобудівної документації та планів розвитку території. Все частіше місцева влада залишає ці смуги у публічному користуванні для облаштування тротуарів, велодоріжок чи дренажних систем.

Як повідомлялось, у містах та селах України є багато дерев і кущів, які іноді перебувають у поганому стані. Хоча деякі люди під час підготовки до опалювального сезону замислюються, чи можна використати їх на дрова, це питання чітко регулюється українським законодавством.

Також щоосені знову з'являється проблема масового спалювання сухої трави та листя. Ця шкідлива традиція не лише забруднює повітря та шкодить здоров'ю, а й заборонена законом.

земля нерухомість документи будинок власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
