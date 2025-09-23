Хто є власником території за парканом будинку — правила та нюанси у 2025 році

Паркан серед дерев. Фото: Freepik

Тема прилеглої до приватного будинку території залишається однією з найгарячіших в Україні, адже суперечки між власниками ділянок і місцевою владою спалахують постійно. Багато хто вважає, що земля від паркану до дороги — їхня власність. Але чи так це насправді? У 2025 році, з оновленнями в законодавстві та цифровізацією земельних реєстрів, це питання стало ще актуальнішим.

Межі земельної ділянки за законом

Усі приватні ділянки в Україні мають визначені межі, внесені до Державного земельного кадастру. Якщо територія за парканом не входить у ці межі, вона не є власністю господаря будинку.

У більшості випадків земля між парканом і дорогою відноситься до комунальної власності, тобто належить територіальній громаді чи органу місцевого самоврядування. Інколи вона може перебувати у державній власності, якщо йдеться про дороги загальнодержавного значення.

Перевірити межі ділянки можна через Публічну кадастрову карту. Цей інструмент дозволяє точно з’ясувати, де закінчується приватна власність і починається комунальна територія.

Будівельні норми щодо використання території

Згідно з Державними будівельними нормами (ДБН), відстань між парканом і дорогою має бути не меншою за один метр, а в окремих випадках — до шести метрів.

Ця зона не призначена для:

забудови будь-яких споруд;

облаштування гаражів чи навісів;

встановлення воріт, що виходять прямо на проїжджу частину.

Будь-яке самовільне використання цієї території може стати підставою для накладення штрафів і вимоги демонтажу споруд.

Хто відповідає за благоустрій території

Попри те, що земля за парканом не є приватною власністю, обов’язок доглядати за нею покладається саме на власника будинку — це закріплено у Правилах благоустрою населених пунктів.

Власники повинні:

прибирати сміття;

косити траву;

не допускати самосіву кущів і дерев;

не облаштовувати стихійних звалищ.

Порушення правил може коштувати від 340 до 1 700 гривень, залежно від рішень громади.

Чи можна отримати землю за парканом у власність

Існує кілька варіантів, як узаконити користування територією за парканом:

оренда землі — громада може передати ділянку у тимчасове користування;

приватизація через аукціон — можлива, якщо земля не має обмежень;

викуп для обслуговування споруд — іноді дозволяється, якщо паркан був зведений давно та юридично закріплений.

Однак остаточне рішення завжди залежить від громади, містобудівної документації та планів розвитку території. Все частіше місцева влада залишає ці смуги у публічному користуванні для облаштування тротуарів, велодоріжок чи дренажних систем.

