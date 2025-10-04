Трендовые цвета стен 2026 года — что выбрать для стильного интерьера (фото)

Тренды 2026 года — какие цвета стен вытеснят бежевые оттенки
Бежевый, серый и грязно-белый годами остаются универсальной основой для интерьеров. Они воспринимаются как безопасное решение, но дизайнеры все чаще советуют добавить другие оттенки. Цвета будущего сочетают естественность и современность, создают спокойные фоны и одновременно подчеркивают индивидуальность дома.
В 2026 году в фокусе будут мягкие зеленые, нежные голубые, бледно-розовые и теплые коричневые, пишет издание Livingetc.
Мягкая зелень как новый нейтрал
Интерьерные эксперты считают, что зеленый постепенно становится новой классикой.
"Для меня "новым нейтральным" цветом на следующий год является мягкий зеленый — от нежного шалфейного до свежих мятных", — объясняет соучредитель Owl Design Симона Гордон.
Как использовать зеленый в 2026 году:
- сочетать с деревом и камнем;
- добавлять в спальни и гостиные для расслабляющей атмосферы;
- комбинировать с бежевым или белым для баланса.
Нежные голубые цвета для глубины
Голубой традиционно ассоциируется со спокойствием, но в 2026 году он становится еще и элегантным нейтральным.
"При декорировании мягкими голубыми цветами мне нравится экспериментировать с насыщенными схемами, наслаивая оттенки для глубокого эффекта", — отмечает дизайнер Марселина Янишевская из Project London.
Чтобы избежать холодного вида, специалисты советуют сочетать голубой с теплыми оттенками — розовым или красным. Это добавляет энергии, создает баланс и делает комнату живой.
Сочетания, которые советуют дизайнеры:
- голубой + розовый — для энергичного настроения;
- голубой + красный — для современных акцентов;
- голубой + металлы (латунь, хром) — для современного вида.
Бледно-розовый как теплый белый
Розовый долгое время воспринимался как слишком нежный или женственный, но в новых интерьерных концепциях он становится "обновленным белым".
"Это делает нейтральность шаг вперед и добавляет комнате тепла и визуальной привлекательности", — делится основательница STUDIO KEETA Кристина Херсонская.
Такой цвет идеально сочетается с природными тканями — льном или джутом, создавая теплый и одновременно современный интерьер.
"Бледно-розовый имеет нежное качество, которое приносит мягкость, не становясь слишком сладким", — добавляет дизайнер Берди Фортескью.
Насыщенные коричневые цвета в трендах
Темные тона тоже не остаются в стороне. В 2026 году в моду возвращаются глубокие коричневые, которые напоминают о стиле ретро, но выглядят современно благодаря сочетанию с минимализмом.
"В теплых коричневых есть тихая глубина, которую люди считают успокаивающей, и это свидетельствует о желании интерьеров, которые ощущаются аутентичными, вневременными и приземленными", — объясняет дизайнер Алисия Мейрелес из Own London.
Практические советы для коричневых оттенков:
- использовать в гостиных и рабочих кабинетах;
- усиливать текстурами: глина, дерево, лен;
- комбинировать с холодными цветами — синим, серым, зеленым.
Почему тренды 2026 года будут отличаться от предыдущих
Если раньше главной задачей было создать чистый и универсальный фон, то теперь акцент делается на гармонии с природой и индивидуальности. Цвета будущего больше напоминают о балансе, спокойствии и одновременно глубине характера пространства.
Эти оттенки позволяют отказаться от стерильной белизны, добавить теплоты и сделать интерьеры уютными, но без потери современности. В этом и заключается их главное преимущество — они не просто украшают, а формируют настроение дома.
