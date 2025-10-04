Трендовые цвета стен 2026 года — что выбрать для стильного интерьера (фото)

Люди красят стены. Фото: Freepik

Бежевый, серый и грязно-белый годами остаются универсальной основой для интерьеров. Они воспринимаются как безопасное решение, но дизайнеры все чаще советуют добавить другие оттенки. Цвета будущего сочетают естественность и современность, создают спокойные фоны и одновременно подчеркивают индивидуальность дома.

В 2026 году в фокусе будут мягкие зеленые, нежные голубые, бледно-розовые и теплые коричневые, пишет издание Livingetc.

Реклама

Читайте также:

Мягкая зелень как новый нейтрал

Интерьерные эксперты считают, что зеленый постепенно становится новой классикой.

"Для меня "новым нейтральным" цветом на следующий год является мягкий зеленый — от нежного шалфейного до свежих мятных", — объясняет соучредитель Owl Design Симона Гордон.

Спальня с шалфейно-зелеными стенами. Фото: Rachael Smith

Как использовать зеленый в 2026 году:

сочетать с деревом и камнем;

добавлять в спальни и гостиные для расслабляющей атмосферы;

комбинировать с бежевым или белым для баланса.

Нежные голубые цвета для глубины

Голубой традиционно ассоциируется со спокойствием, но в 2026 году он становится еще и элегантным нейтральным.

"При декорировании мягкими голубыми цветами мне нравится экспериментировать с насыщенными схемами, наслаивая оттенки для глубокого эффекта", — отмечает дизайнер Марселина Янишевская из Project London.

Бледный оттенок голубого на стенах. Фото: Aaron Hargreaves

Чтобы избежать холодного вида, специалисты советуют сочетать голубой с теплыми оттенками — розовым или красным. Это добавляет энергии, создает баланс и делает комнату живой.

Сочетания, которые советуют дизайнеры:

голубой + розовый — для энергичного настроения;

голубой + красный — для современных акцентов;

голубой + металлы (латунь, хром) — для современного вида.

Бледно-розовый как теплый белый

Розовый долгое время воспринимался как слишком нежный или женственный, но в новых интерьерных концепциях он становится "обновленным белым".

"Это делает нейтральность шаг вперед и добавляет комнате тепла и визуальной привлекательности", — делится основательница STUDIO KEETA Кристина Херсонская.

Бледно-розовая спальня. Фото: Dean Hearne

Такой цвет идеально сочетается с природными тканями — льном или джутом, создавая теплый и одновременно современный интерьер.

"Бледно-розовый имеет нежное качество, которое приносит мягкость, не становясь слишком сладким", — добавляет дизайнер Берди Фортескью.

Насыщенные коричневые цвета в трендах

Темные тона тоже не остаются в стороне. В 2026 году в моду возвращаются глубокие коричневые, которые напоминают о стиле ретро, но выглядят современно благодаря сочетанию с минимализмом.

"В теплых коричневых есть тихая глубина, которую люди считают успокаивающей, и это свидетельствует о желании интерьеров, которые ощущаются аутентичными, вневременными и приземленными", — объясняет дизайнер Алисия Мейрелес из Own London.

Спальня с темно-коричневыми стенами. Фото: Michael Clifford

Практические советы для коричневых оттенков:

использовать в гостиных и рабочих кабинетах;

усиливать текстурами: глина, дерево, лен;

комбинировать с холодными цветами — синим, серым, зеленым.

Почему тренды 2026 года будут отличаться от предыдущих

Если раньше главной задачей было создать чистый и универсальный фон, то теперь акцент делается на гармонии с природой и индивидуальности. Цвета будущего больше напоминают о балансе, спокойствии и одновременно глубине характера пространства.

Эти оттенки позволяют отказаться от стерильной белизны, добавить теплоты и сделать интерьеры уютными, но без потери современности. В этом и заключается их главное преимущество — они не просто украшают, а формируют настроение дома.

Как сообщалось, несмотря на войну, украинцы не прекращают инвестировать в собственное жилье, покупая недвижимость и делая ремонты. Это происходит на фоне значительного роста стоимости строительных материалов за последние годы.

Также мы рассказывали, что эффектные дизайнерские решения в интерьере могут выглядеть великолепно, но гарантируют ли они удобство в ежедневном использовании? Перед началом ремонта всегда стоит взвесить этот важный аспект.