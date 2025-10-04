Відео
Україна
Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки

Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 04:20
Трендові кольори стін 2026 року — що обрати для стильного інтер’єру (фото)
Люди фарбують стіни. Фото: Freepik

Бежевий, сірий та брудно-білий роками залишаються універсальною основою для інтер’єрів. Вони сприймаються як безпечне рішення, але дизайнери все частіше радять додати інші відтінки. Кольори майбутнього поєднують природність і сучасність, створюють спокійні фони і водночас підкреслюють індивідуальність дому. 

У 2026 році у фокусі будуть м’які зелені, ніжні блакитні, блідо-рожеві та теплі коричневі, пише видання Livingetc.

Читайте також:

М’яка зелень як новий нейтрал

Інтер’єрні експерти вважають, що зелений поступово стає новою класикою. 

"Для мене "новим нейтральним" кольором на наступний рік є м’який зелений — від ніжного шавлієвого до свіжих м’ятних", — пояснює співзасновниця Owl Design Сімона Гордон.

 

Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки - фото 1
Спальня з шавлійно-зеленими стінами. Фото: Rachael Smith

Як використовувати зелений у 2026 році:

  • поєднувати з деревом і каменем;
  • додавати у спальні та вітальні для відпочинкової атмосфери;
  • комбінувати з бежевим чи білим для балансу.

Ніжні блакитні кольори для глибини

Блакитний традиційно асоціюється зі спокоєм, але у 2026 році він стає ще й елегантним нейтральним. 

"Під час декорування м’якими блакитними кольорами мені подобається експериментувати з насиченими схемами, нашаровуючи відтінки для глибокого ефекту", — зазначає дизайнерка Марселіна Янішевська із Project London.

 

Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки - фото 2
Блідий відтінок блакитної фарби на стінах. Фото: Aaron Hargreaves

Щоб уникнути холодного вигляду, фахівці радять поєднувати блакитний із теплими відтінками — рожевим чи червоним. Це додає енергії, створює баланс і робить кімнату живою.

Поєднання, які радять дизайнери:

  • блакитний + рожевий — для енергійного настрою;
  • блакитний + червоний — для сучасних акцентів;
  • блакитний + метали (латунь, хром) — для сучасного вигляду.

Блідо-рожевий як теплий білий

Рожевий довгий час сприймався як занадто ніжний або жіночний, але у нових інтер’єрних концепціях він стає "оновленим білим". 

"Це робить нейтральність крок вперед і додає кімнаті тепла та візуальної привабливості", — ділиться засновниця STUDIO KEETA Крістіна Херсонська.

 

Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки - фото 3
Блідо-рожева спальня. Фото: Dean Hearne

Такий колір ідеально поєднується з природними тканинами — льоном чи джутом, створюючи теплий і водночас сучасний інтер’єр. 

"Блідо-рожевий має ніжну якість, що приносить м’якість, не стаючи надто солодким", — додає дизайнерка Берді Фортеск’ю. 

Насичені коричневі кольори у трендах

Темні тони теж не залишаються осторонь. У 2026 році у моду повертаються глибокі коричневі, які нагадують про стиль ретро, але виглядають сучасно завдяки поєднанню з мінімалізмом.

"У теплих коричневих є тиха глибина, яку люди вважають заспокійливою, і це свідчить про бажання інтер’єрів, що відчуваються автентичними, позачасовими та приземленими", — пояснює дизайнерка Алісія Мейрелес із Own London.

 

Тренди 2026 року — які кольори стін витіснять бежеві відтінки - фото 4
Спальня з темно-коричневими стінами. Фото: Michael Clifford

Практичні поради для коричневих відтінків:

  • використовувати у вітальнях та робочих кабінетах;
  • підсилювати текстурами: глина, дерево, льон;
  • комбінувати з холодними кольорами — синім, сірим, зеленим.

Чому тренди 2026 року відрізнятимуться від попередніх

Якщо раніше головним завданням було створити чистий і універсальний фон, то тепер акцент робиться на гармонії з природою та індивідуальності. Кольори майбутнього більше нагадують про баланс, спокій і водночас глибину характеру простору.

Ці відтінки дозволяють відмовитися від стерильної білизни, додати теплоти й зробити інтер’єри затишними, але без втрати сучасності. У цьому і полягає їхня головна перевага — вони не просто прикрашають, а формують настрій дому.

Як повідомлялось, попри війну, українці не припиняють інвестувати у власне житло, купуючи нерухомість та роблячи ремонти. Це відбувається на тлі значного зростання вартості будівельних матеріалів за останні роки.

Також ми розповідали, що ефектні дизайнерські рішення в інтер'єрі можуть виглядати чудово, але чи гарантують вони зручність у щоденному використанні? Перед початком ремонту завжди варто зважити цей важливий аспект.

ремонт нерухомість Дизайн зона комфорту квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
