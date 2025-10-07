Аренда жилья в Чехии подорожала — что стоит знать о ценах и трендах

Дома в Праге. Фото: Freepik

Во время второго квартала 2025 года средняя арендная плата в Чехии увеличилась примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до уровня 269 крон за квадратный метр (около 538 гривен). Этот рост прослеживают как для старого жилья, так и для новостроек.

Несмотря на отдельные спады интереса к аренде, владельцы квартир все чаще устанавливают рекордные цены, а спрос превышает предложение, и дальнейшее подорожание — лишь вопрос времени, пишет издание 420on. cz.

Читайте также:

Рост средней арендной платы в Чехии

По данным портала Sreality, именно 269 крон/кв. м была средняя арендная ставка на квартиры второго квартала. Это означает, что за квартиру площадью 70 кв. м придется платить почти 19 000 крон (примерно 37 535 гривен) в месяц.

Однако консультационная компания Deloitte применяет более широкую базу данных — как для старого жилья, так и для новостроек. По их индексу, средняя цена аренды достигла 326 крон/кв. м, то есть около 23 000 крон за 70 кв. м, что также на 6,9 % больше, чем в прошлом году. В сегменте новых квартир годовой рост составил даже 7,6 %.

Данные Bezrealitky (квартиры, снятые без риелторов) фиксируют еще более высокий рост — до 14 %. Средняя ставка там достигла 351 крон/кв. м, что означает почти 24 500 крон в месяц за 70 кв. м.

Региональные различия в арендных ставках

Разброс цен по регионам значительный. Например:

в Праге 70 кв. м квартира будет стоить более 28 000 крон в месяц;

в Карловарском крае — менее 13 000 крон.

По индексу Deloitte, Прага имеет самую высокую среднюю ставку — 440 крон/кв. м, тогда как самый дешевый регион — Усти-над-Лабем с 214 крон/кв. м

Малые регионы также демонстрируют неожиданные скачки. Например, Храдец-Кралове во втором квартале показал рост на 6,2% год к году.

Почему арендная плата поднялась

Спрос превысил предложение

"В столице и ее ближайших окрестностях спрос по-прежнему превышает предложение... цены продолжают расти", — объясняет глава риелторской группы EHS Генрик Мейер.

Сейчас количество доступных квартир в Праге составляет 5-6 тысяч — это вдвое меньше, чем во время пандемии.

Дефицит жилья и медленное строительство

Сейчас новые жилые проекты не компенсируют рост спроса.

"Недоступность собственного жилья стимулирует рост рынка аренды жилья", — заявил директор отдела недвижимости и строительства в Deloitte Петр Хана

Задержки с выдачей разрешений и ограничения в финансах только усугубляют проблему.

Рентабельность инвесторов

Инвесторы, которые покупают квартиры под аренду, вынуждены повышать цены, чтобы сохранить доходность. Без этого многие объекты становятся убыточными.

Как это влияет на арендаторов и бюджеты семей

Арендная плата сейчас растет быстрее, чем доходы чешских работников, что давит на бюджет домохозяйств.

По данным Евростата, 14,1 % чешских семей уже тратят на жилье более 40 % чистого дохода — предел "значительной нагрузки".

Многие люди переходят к совместному проживанию, уменьшают площадь жилья или выезжают за пределы крупных городов, чтобы сэкономить.

Юридические пределы повышения аренды

В основном владельцы ссылаются на инфляцию. Но в договорах с неопределенным сроком арендодатель может поднять плату не более чем на 20 % за три года (исключения возможны).

В договорах на фиксированный срок сторонам разрешено пересматривать ставку после завершения срока.

Эксперты считают, что осенью спрос усилится — студенты и люди с окончанием договоров еще больше увеличат конкуренцию за жилье.

"Если кому-то текущие цены кажутся высокими, он должен быть готовым к тому, что они еще вырастут", — предупреждает Мейер.

Как сообщалось, в Чехии предлагают новые правила для украинских беженцев, согласно которым право остаться будут иметь только те, кто работает на должностях, не интересных для граждан страны. Это ограничит пребывание украинцев в стране, фокусируясь на заполнении дефицитных рабочих мест.

Также мы рассказывали о стоимости коммунальных услуг в Чехии.