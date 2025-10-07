Оренда житла в Чехії подорожчала — що варто знати про ціни та тренди

Ціни на оренду житла в Чехії злетіли — чого чекати далі
Під час другого кварталу 2025 року середня орендна плата в Чехії збільшилась приблизно на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до рівня 269 крон за квадратний метр (близько 538 гривень ). Цей ріст простежують як для старого житла, так і для новобудов.
Попри окремі спади інтересу до оренди, власники квартир все частіше встановлюють рекордні ціни, а попит перевищує пропозицію, і подальше подорожчання — лише питання часу, пише видання 420on. cz.
Зростання середньої орендної плати в Чехії
За даними порталу Sreality, саме 269 крон/кв. м була середня орендна ставка на квартири другого кварталу. Це означає, що за квартиру площею 70 кв. м доведеться платити майже 19 000 крон (приблизно 37 535 гривень) на місяць.
Однак консультаційна компанія Deloitte застосовує ширшу базу даних — як для старого житла, так і для новобудов. За їхнім індексом, середня ціна оренди досягла 326 крон/кв. м, тобто близько 23 000 крон за 70 кв. м, що також на 6,9 % більше, ніж минулого року. У сегменті нових квартир річне зростання склало навіть 7,6 %.
Дані Bezrealitky (квартири, винаймані без ріелторів) фіксують ще вищий ріст — до 14 %. Середня ставка там сягнула 351 крон/кв. м, що означає майже 24 500 крон на місяць за 70 кв. м.
Регiональні відмінності в орендних ставках
Розкид цін за регіонами значний. Наприклад:
- у Празі 70 кв. м квартира коштуватиме понад 28 000 крон на місяць;
- в Карловарському краї — менше 13 000 крон.
За індексом Deloitte, Прага має найвищу середню ставку — 440 крон/кв. м, тоді як найдешевший регіон — Усті-над-Лабем з 214 крон/кв. м
Малі регіони також демонструють несподівані стрибки. Наприклад, Храдец-Кралове в другому кварталі показав зростання на 6,2 % рік до року.
Чому орендна плата піднялася
Попит перевищив пропозицію
"У столиці та її найближчих околицях попит, як і раніше, перевищує пропозицію … ціни продовжують зростати", — пояснює голова рієлторської групи EHS Генрік Мейєр.
Нині кількість доступних квартир у Празі становить 5-6 тисяч — це вдвічі менше, ніж під час пандемії.
Дефіцит житла та повільне будівництво
Наразі нові житлові проєкти не компенсують зростання попиту.
"Недоступність власного житла стимулює зростання ринку оренди житла", — заявив директор відділу нерухомості та будівництва у Deloitte Петро Хана.
Затримки з видачею дозволів і обмеження у фінансах лише поглиблюють проблему.
Рентабельність інвесторів
Інвестори, які купують квартири під оренду, змушені підвищувати ціни, щоб зберегти прибутковість. Без цього багато об’єктів стають збитковими.
Як це впливає на орендарів і бюджети сімей
Орендна плата зараз зростає швидше, ніж доходи чеських працівників, що тисне на бюджет домогосподарств.
За даними Євростату, 14,1 % чеських сімей вже витрачають на житло понад 40 % чистого доходу — межу "значного навантаження".
Багато людей переходять до спільного проживання, зменшують площу житла або виїжджають за межі великих міст, щоб заощадити.
Юридичні межі підвищення оренди
Здебільшого власники посилаються на інфляцію. Але в договорах із невизначеним терміном орендодавець може підняти плату не більш ніж на 20 % за три роки (винятки можливі).
У договорах на фіксований термін сторонам дозволено переглядати ставку після завершення терміну.
Експерти вважають, що восени попит посилиться — студенти та люди з закінченням договорів ще більше збільшать конкуренцію за житло.
"Якщо комусь поточні ціни здаються високими, він має бути готовим до того, що вони ще зростуть", — попереджає Мейєр.
Як повідомлялось, у Чехії пропонують нові правила для українських біженців, згідно з якими право залишитися матимуть лише ті, хто працює на посадах, не цікавих для громадян країни. Це обмежить перебування українців у країні, фокусуючись на заповненні дефіцитних робочих місць.
Також ми розповідали про вартість комунальних послуг у Чехії.
Читайте Новини.LIVE!