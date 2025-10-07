Оренда житла в Чехії подорожчала — що варто знати про ціни та тренди

Будинки у Празі. Фото: Freepik

Під час другого кварталу 2025 року середня орендна плата в Чехії збільшилась приблизно на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до рівня 269 крон за квадратний метр (близько 538 гривень ). Цей ріст простежують як для старого житла, так і для новобудов.

Попри окремі спади інтересу до оренди, власники квартир все частіше встановлюють рекордні ціни, а попит перевищує пропозицію, і подальше подорожчання — лише питання часу, пише видання 420on. cz.

Реклама

Читайте також:

Зростання середньої орендної плати в Чехії

За даними порталу Sreality, саме 269 крон/кв. м була середня орендна ставка на квартири другого кварталу. Це означає, що за квартиру площею 70 кв. м доведеться платити майже 19 000 крон (приблизно 37 535 гривень) на місяць.

Однак консультаційна компанія Deloitte застосовує ширшу базу даних — як для старого житла, так і для новобудов. За їхнім індексом, середня ціна оренди досягла 326 крон/кв. м, тобто близько 23 000 крон за 70 кв. м, що також на 6,9 % більше, ніж минулого року. У сегменті нових квартир річне зростання склало навіть 7,6 %.

Дані Bezrealitky (квартири, винаймані без ріелторів) фіксують ще вищий ріст — до 14 %. Середня ставка там сягнула 351 крон/кв. м, що означає майже 24 500 крон на місяць за 70 кв. м.

Регiональні відмінності в орендних ставках

Розкид цін за регіонами значний. Наприклад:

у Празі 70 кв. м квартира коштуватиме понад 28 000 крон на місяць;

в Карловарському краї — менше 13 000 крон.

За індексом Deloitte, Прага має найвищу середню ставку — 440 крон/кв. м, тоді як найдешевший регіон — Усті-над-Лабем з 214 крон/кв. м

Малі регіони також демонструють несподівані стрибки. Наприклад, Храдец-Кралове в другому кварталі показав зростання на 6,2 % рік до року.

Чому орендна плата піднялася

Попит перевищив пропозицію

"У столиці та її найближчих околицях попит, як і раніше, перевищує пропозицію … ціни продовжують зростати", — пояснює голова рієлторської групи EHS Генрік Мейєр.

Нині кількість доступних квартир у Празі становить 5-6 тисяч — це вдвічі менше, ніж під час пандемії.

Дефіцит житла та повільне будівництво

Наразі нові житлові проєкти не компенсують зростання попиту.

"Недоступність власного житла стимулює зростання ринку оренди житла", — заявив директор відділу нерухомості та будівництва у Deloitte Петро Хана.

Затримки з видачею дозволів і обмеження у фінансах лише поглиблюють проблему.

Рентабельність інвесторів

Інвестори, які купують квартири під оренду, змушені підвищувати ціни, щоб зберегти прибутковість. Без цього багато об’єктів стають збитковими.

Як це впливає на орендарів і бюджети сімей

Орендна плата зараз зростає швидше, ніж доходи чеських працівників, що тисне на бюджет домогосподарств.

За даними Євростату, 14,1 % чеських сімей вже витрачають на житло понад 40 % чистого доходу — межу "значного навантаження".

Багато людей переходять до спільного проживання, зменшують площу житла або виїжджають за межі великих міст, щоб заощадити.

Юридичні межі підвищення оренди

Здебільшого власники посилаються на інфляцію. Але в договорах із невизначеним терміном орендодавець може підняти плату не більш ніж на 20 % за три роки (винятки можливі).

У договорах на фіксований термін сторонам дозволено переглядати ставку після завершення терміну.

Експерти вважають, що восени попит посилиться — студенти та люди з закінченням договорів ще більше збільшать конкуренцію за житло.

"Якщо комусь поточні ціни здаються високими, він має бути готовим до того, що вони ще зростуть", — попереджає Мейєр.

Як повідомлялось, у Чехії пропонують нові правила для українських біженців, згідно з якими право залишитися матимуть лише ті, хто працює на посадах, не цікавих для громадян країни. Це обмежить перебування українців у країні, фокусуючись на заповненні дефіцитних робочих місць.

Також ми розповідали про вартість комунальних послуг у Чехії.

