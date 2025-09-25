Почему украинцы массово покупают недвижимость в одной из стран ЕС и как это влияет на местный рынок

Курорт Золотые пески вблизи Варн. Фото: Freepik

Болгария в последние годы превратилась в один из самых привлекательных рынков недвижимости для иностранцев, в том числе и украинцев. Причина проста — цены ниже, чем в большинстве стран ЕС, а качество жилья постепенно подтягивается к европейским стандартам.

По данным Болгарской ассоциации недвижимости, только в 2024-2025 годах иностранцы сформировали значительную часть сделок, пишет издание open4business. Среди самых активных покупателей — граждане Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Румынии, Турции, Италии, России, Украины и Польши.

Украинцы уверенно вошли в топ-10, что свидетельствует о стабильном интересе к болгарскому рынку. Для многих из них это не только вынужденное решение из-за войны, но и возможность выгодно инвестировать.

Где украинцы покупают жилье

Спрос со стороны украинцев концентрировался на двух направлениях:

побережье Черного моря, в частности Варна, Бургас, Несебр;

горные курорты Банско и Пампорово, популярные среди любителей зимнего отдыха.

Такие регионы привлекают как тех, кто планирует проживать постоянно, так и тех, кто видит жилье как актив для аренды туристам.

Причины интереса у украинцев

Главные факторы, которые подталкивали украинцев покупать жилье в Болгарии:

временная релокация из-за войны и безопасности семьи;

доступная цена: квартиры в новостройках среднего класса можно приобрести от 60 тыс. евро;

доходность аренды в курортных городах;

европейская юрисдикция и упрощенный доступ к рынку ЕС.

Это делает Болгарию удобной страной для вложений, особенно по сравнению с Испанией или Италией, где цены значительно выше.

Как менялись цены на жилье

Активность иностранцев, включая украинцев, повлияла на стоимость недвижимости. По данным аналитиков, в 2024 году цены на морских курортах выросли в среднем на 8-10%, в столице Софии — на 6-7%. Это подтверждает, что рынок находится в фазе стабильного роста, отмечают специалисты.

Отдельно выделяют апартаменты среднего сегмента, которые пользуются наибольшим спросом среди иностранных инвесторов.

Какие перспективы на будущее

Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса. Наибольшая активность ожидается со стороны украинцев и израильтян. Также может возрасти интерес покупателей из стран ЕС, где цены уже значительно выше, чем в Болгарии.

Для украинцев эта тенденция выглядит особенно актуальной. Болгария предлагает относительную доступность, комфорт и возможность совместить личные потребности с инвестиционной выгодой. В ближайшие годы можно ожидать, что их доля на рынке будет только расти.

