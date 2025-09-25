Чому українці масово купують нерухомість в одній з країн ЄС та як це впливає на місцевий ринок

Курорт Золоті піски поблизу Варни. Фото: Freepik

Болгарія останніми роками перетворилася на один з найпривабливіших ринків нерухомості для іноземців, зокрема й українців. Причина проста — ціни нижчі, ніж у більшості країн ЄС, а якість житла поступово підтягується до європейських стандартів.

За даними Болгарської асоціації нерухомості, лише у 2024-2025 роках іноземці сформували значну частину угод, пише видання open4business. Серед найактивніших покупців — громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії, Туреччини, Італії, Росії, України та Польщі.

Українці впевнено увійшли до топ-10, що свідчить про стабільний інтерес до болгарського ринку. Для багатьох із них це не тільки вимушене рішення через війну, а й можливість вигідно інвестувати.

Де українці купують житло

Попит з боку українців концентрувався на двох напрямах:

узбережжя Чорного моря, зокрема Варна, Бургас, Несебр;

гірські курорти Банско та Пампорово, популярні серед любителів зимового відпочинку.

Такі регіони приваблюють як тих, хто планує проживати постійно, так і тих, хто бачить житло як актив для оренди туристам.

Причини інтересу в українців

Головні фактори, які підштовхували українців купувати житло в Болгарії:

тимчасова релокація через війну та безпеку сім’ї;

доступна ціна: квартири в новобудовах середнього класу можна придбати від 60 тис. євро;

прибутковість оренди у курортних містах;

європейська юрисдикція та спрощений доступ до ринку ЄС.

Це робить Болгарію зручною країною для вкладень, особливо у порівнянні з Іспанією чи Італією, де ціни значно вищі.

Як змінювалися ціни на житло

Активність іноземців, включно з українцями, вплинула на вартість нерухомості. За даними аналітиків, у 2024 році ціни на морських курортах зросли в середньому на 8-10%, у столиці Софії — на 6-7%. Це підтверджує, що ринок перебуває у фазі стабільного зростання, зазначають фахівці.

Окремо виділяють апартаменти середнього сегмента, які користуються найбільшим попитом серед іноземних інвесторів.

Які перспективи на майбутнє

Експерти прогнозують подальше зростання попиту. Найбільша активність очікується з боку українців та ізраїльтян. Також може зрости інтерес покупців із країн ЄС, де ціни вже значно вищі, ніж у Болгарії.

Для українців ця тенденція виглядає особливо актуальною. Болгарія пропонує відносну доступність, комфорт і можливість поєднати особисті потреби з інвестиційною вигодою. У найближчі роки можна очікувати, що їхня частка на ринку лише зростатиме.

Як повідомлялось, навіть у порівнянні з Туреччиною, Болгарія пропонує значно нижчі ціни, що робить її ідеальним місцем для відпочинку. Оксамитовий сезон тут — це поєднання доступності, спокійного моря, майже безлюдних пляжів і чудових краєвидів.

Водночас низькі ціни на відпочинок у Болгарії часто супроводжуються проблемами з якістю. Тому важливо дізнатися, що інші туристи розповідають про свій досвід, адже їхні відгуки допоможуть зробити правильний вибір.