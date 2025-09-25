Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Українці скуповують житло в одній з країн ЄС — у чому причина

Українці скуповують житло в одній з країн ЄС — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:33
Чому українці масово купують нерухомість в одній з країн ЄС та як це впливає на місцевий ринок
Курорт Золоті піски поблизу Варни. Фото: Freepik

Болгарія останніми роками перетворилася на один з найпривабливіших ринків нерухомості для іноземців, зокрема й українців. Причина проста — ціни нижчі, ніж у більшості країн ЄС, а якість житла поступово підтягується до європейських стандартів. 

За даними Болгарської асоціації нерухомості, лише у 2024-2025 роках іноземці сформували значну частину угод, пише видання open4business. Серед найактивніших покупців — громадяни Великої Британії, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Румунії, Туреччини, Італії, Росії, України та Польщі.

Реклама
Читайте також:

Українці впевнено увійшли до топ-10, що свідчить про стабільний інтерес до болгарського ринку. Для багатьох із них це не тільки вимушене рішення через війну, а й можливість вигідно інвестувати.

Де українці купують житло

Попит з боку українців концентрувався на двох напрямах:

  • узбережжя Чорного моря, зокрема Варна, Бургас, Несебр;
  • гірські курорти Банско та Пампорово, популярні серед любителів зимового відпочинку.

Такі регіони приваблюють як тих, хто планує проживати постійно, так і тих, хто бачить житло як актив для оренди туристам.

Причини інтересу в українців

Головні фактори, які підштовхували українців купувати житло в Болгарії:

  • тимчасова релокація через війну та безпеку сім’ї;
  • доступна ціна: квартири в новобудовах середнього класу можна придбати від 60 тис. євро;
  • прибутковість оренди у курортних містах;
  • європейська юрисдикція та спрощений доступ до ринку ЄС.

Це робить Болгарію зручною країною для вкладень, особливо у порівнянні з Іспанією чи Італією, де ціни значно вищі.

Як змінювалися ціни на житло

Активність іноземців, включно з українцями, вплинула на вартість нерухомості. За даними аналітиків, у 2024 році ціни на морських курортах зросли в середньому на 8-10%, у столиці Софії — на 6-7%. Це підтверджує, що ринок перебуває у фазі стабільного зростання, зазначають фахівці.

Окремо виділяють апартаменти середнього сегмента, які користуються найбільшим попитом серед іноземних інвесторів.

Які перспективи на майбутнє

Експерти прогнозують подальше зростання попиту. Найбільша активність очікується з боку українців та ізраїльтян. Також може зрости інтерес покупців із країн ЄС, де ціни вже значно вищі, ніж у Болгарії.

Для українців ця тенденція виглядає особливо актуальною. Болгарія пропонує відносну доступність, комфорт і можливість поєднати особисті потреби з інвестиційною вигодою. У найближчі роки можна очікувати, що їхня частка на ринку лише зростатиме.

Як повідомлялось, навіть у порівнянні з Туреччиною, Болгарія пропонує значно нижчі ціни, що робить її ідеальним місцем для відпочинку. Оксамитовий сезон тут — це поєднання доступності, спокійного моря, майже безлюдних пляжів і чудових краєвидів.

Водночас низькі ціни на відпочинок у Болгарії часто супроводжуються проблемами з якістю. Тому важливо дізнатися, що інші туристи розповідають про свій досвід, адже їхні відгуки допоможуть зробити правильний вибір.

квартири українці нерухомість Болгарія квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації