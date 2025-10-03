Приватизация "Укрбуда" завершилась — детали сделки и новые владельцы

Офис "Укрбуда". Фото: AVG

Фонд государственного имущества Украины подписал договор купли-продажи 100% акций АО "Строительная компания "Укрбуд" по результатам аукциона, проведенного 18 июня. Начальная цена лота составляла 262 млн грн, но в ходе торгов она выросла до 805 млн грн.

Соответствующий договор был заключен 2 октября 2025 года, сообщается в системе Prozorro.Продажи.

Реклама

Читайте также:

Кто победил в аукционе по продаже "Укрбуда"

Первым победителем торгов стала компания "Петро ойл энд кемикалс", связанная с грузинским бизнесменом Давидом Бежуашвили. Она предложила наибольшую сумму — 805 млн грн. Однако уже 30 июня ее дисквалифицировали из-за связей с подсанкционными лицами, что сделало сделку невозможной.

Следующее право выкупить активы получила компания "Техно-онлайн", которая предложила лишь на гривну меньше. Именно с ней государство подписало окончательный договор.

Кто стал новыми владельцами "Укрбуда"

К моменту заключения сделки в структуре "Техно-онлайн" произошли изменения. Бенефициарами компании стали бизнесмены Евгений и Василий Астионы. Руководительницей и совладелицей осталась Марина Айаб.

Таким образом, после приватизации контроль над "Укрбудом" получила группа украинских предпринимателей, которые имеют опыт в строительной и девелоперской сферах.

Какие активы вошли в приватизацию "Укрбуда"

Проданный объект включает 88 зданий и сооружений, 17 земельных участков в разных регионах Украины. Самой ценной частью лота стали объекты в Киеве — 19 зданий общей площадью более 27 тысяч квадратных метров.

Также "Укрбуд" имеет недвижимость во Львове, Харькове, Одессе и Днепре. Часть лотов сформирована из нескольких объектов одновременно, что повышает их рыночную привлекательность для инвестора.

Какие обязательства получит новый владелец "Укрбуда"

Приватизация состоялась не только как финансовая операция, но и как социальная сделка. Покупатель обязан в течение шести месяцев:

погасить все долги по заработной плате;

урегулировать задолженность перед бюджетом;

сохранить основные виды деятельности компании;

воздержаться от массовых увольнений работников.

Кроме того, новый владелец должен перечислить дивиденды за 2024-2025 годы в государственный бюджет. В случае невыполнения условий предусмотрены штрафы или расторжение соглашения.

Какое значение имеет продажа "Укрбуда" для рынка

"Укрбуд" остается одной из крупнейших строительных компаний страны, обладающей значительными активами. Передача ее в частную собственность может усилить конкуренцию на рынке, привлечь инвестиции и способствовать завершению проблемных проектов.

В то же время эффективность этого процесса будет зависеть от того, насколько новые владельцы смогут выполнить все обязательства и интегрировать компанию в современные рыночные условия.

Как сообщалось, в центре Киева выставили на аукцион два исторических здания, которые ранее принадлежали государственному предприятию "Укрметротоннельпроект". Этот институт, известный разработкой тоннелей столичного метро, теперь продает свое имущество.

Также мы рассказывали, что Ощадбанк снова может сменить собственника знаковых одесских зданий, выставив на продажу права требования по долгу компании "Квадр". В залоге, из-за невозврата долга с 2012 года, находятся легендарная гостиница "Лондонская" в Одессе и административное здание на Лидерсовском бульваре.