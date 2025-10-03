Приватизація "Укрбуду" завершилась — деталі угоди та нові власники

Офіс "Укрбуду". Фото: AVG

Фонд державного майна України підписав договір купівлі-продажу 100% акцій АТ "Будівельна компанія "Укрбуд" за результатами аукціону, проведеного 18 червня. Початкова ціна лота становила 262 млн грн, але в ході торгів вона зросла до 805 млн грн.

Відповідний договір був укладений 2 жовтня 2025 року, повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Хто переміг в аукціоні з продажу "Укрбуду"

Першим переможцем торгів стала компанія "Петро ойл енд кемікалс", пов’язана з грузинським бізнесменом Давидом Бежуашвілі. Вона запропонувала найбільшу суму — 805 млн грн. Проте уже 30 червня її дискваліфікували через зв’язки з підсанкційними особами, що зробило угоду неможливою.

Наступне право викупити активи отримала компанія "Техно-онлайн", яка запропонувала лише на гривню менше. Саме з нею держава підписала остаточний договір.

Хто став новими власниками "Укрбуду"

До моменту укладення угоди у структурі "Техно-онлайн" відбулися зміни. Бенефіціарами компанії стали бізнесмени Євген і Василь Астіони. Керівницею та співвласницею залишилася Марина Айаб.

Таким чином, після приватизації контроль над "Укрбудом" отримала група українських підприємців, які мають досвід у будівельній і девелоперській сферах.

Які активи увійшли до приватизації "Укрбуду"

Проданий об’єкт включає 88 будівель і споруд, 17 земельних ділянок у різних регіонах України. Найціннішою частиною лоту стали об’єкти в Києві — 19 будівель загальною площею понад 27 тисяч квадратних метрів.

Також "Укрбуд" має нерухомість у Львові, Харкові, Одесі та Дніпрі. Частина лотів сформована з кількох об’єктів одночасно, що підвищує їхню ринкову привабливість для інвестора.

Які зобов’язання отримає новий власник "Укрбуду"

Приватизація відбулася не лише як фінансова операція, а й як соціальна угода. Покупець зобов’язаний протягом шести місяців:

погасити всі борги із заробітної плати;

врегулювати заборгованість перед бюджетом;

зберегти основні види діяльності компанії;

утриматися від масових звільнень працівників.

Крім того, новий власник має перерахувати дивіденди за 2024-2025 роки до державного бюджету. У разі невиконання умов передбачені штрафи або розірвання угоди.

Яке значення має продаж "Укрбуду" для ринку

"Укрбуд" залишається однією з найбільших будівельних компаній країни, що володіє значними активами. Передача її у приватну власність може посилити конкуренцію на ринку, залучити інвестиції та сприяти завершенню проблемних проєктів.

Водночас ефективність цього процесу залежатиме від того, наскільки нові власники зможуть виконати всі зобов’язання та інтегрувати компанію в сучасні ринкові умови.

