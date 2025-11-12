Видео
Высота забора — когда можно построить ограждение выше 2,5 метра

Дата публикации 12 ноября 2025 06:12
обновлено: 16:57
Кто и когда сможет законно построить забор высотой более 2,5 м — нормы закона в 2025 году
Забор возле дома. Фото: Freepik

Вопрос высоты забора для приусадебных, садовых и дачных участков остается одним из самых частых среди владельцев земли. Нормативная база в Украине содержит определенные ориентиры, однако не всегда они однозначно применяются ко всем типам участков.

В соответствии с пунктом 6.1.34 Государственных строительных норм (ГСН) Б.2.2-12: 2019 разрешается ограждать приусадебные участки, но высоту определяют другие ГСН и местные правила благоустройства.

Для усадебных участков предусмотрено:

  • до 2 метров — на границе с соседями;
  • до 2,5 метра — со стороны улицы.

"Однако эта норма не является универсальной для всех владельцев земли", — отмечает адвокат Юрий Брикайло.

Действуют ли ограничения на садовые и дачные участки

Указанные нормативы не распространяются на садовые или дачные территории, потому что они не относятся к зонам благоустройства. Но здесь могут действовать другие правила — те, что прописаны в уставах кооперативов или садовых товариществ.

Чаще всего в таких документах определяют:

  • высоту ограждения — обычно 1,2-2 метра между участками и до 2,5 метра со стороны дороги;
  • степень прозрачности — 30-50% забора должно быть сетчатым или решетчатым;
  • допустимые материалы — иногда прямо указывают, что сплошной бетон или шифер запрещены.

"В уставах я видел требования даже к площади и этажности дома, поэтому их обязательно следует прочитать до покупки участка", — добавляет адвокат.

Когда закон разрешает забор выше 2,5 метра

Есть лишь несколько исключений, которые официально дают право строить забор выше стандарта. Одно из них — наличие пасеки.

Согласно пункту 1.3 Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней пчел, при размещении пасеки на приусадебном участке забор должен быть высотой не менее 2,5 м, чтобы пчелы поднимались выше во время вылета.

Это правило устанавливает лишь минимальную, а не максимальную высоту. Поэтому владельцы пасек могут законно возводить заборы и на 3, и на 5 метров — главное, чтобы не нарушать границ соседей.

Другие ограничения по заборам, которые нужно учесть

Даже если формально закон разрешает, забор не должен создавать неудобств соседям. Земельный кодекс требует соблюдения правил добрососедства, в частности, чтобы ограждение:

  • не затеняла дом или огород соседа;
  • не мешала естественному проветриванию;
  • не создавала опасность падения или задымления.

Сплошная стена высотой 5 метров между участками в 6 соток почти наверняка нарушит эти требования — и станет поводом для жалобы или суда.

Кроме того, ГСН Б.2.2-12:2019 требует, чтобы забор не выходил за пределы участка и не заходил за красную линию улицы. Если она проходит по земле владельца, ограждение можно ставить только внутри границы.

Когда забор должен быть ниже

Существуют и противоположные случаи, когда норму высоты нужно уменьшить. Например, по ГСН В.2.3-4:2015, в зоне обеспечения видимости на дорогах запрещены любые сооружения выше 1,2 метра.

Это правило применяется для безопасности движения на:

  • выездах со двора;
  • перекрестках;
  • участках с плохой обзорностью.

"Хотя эта норма локальная, теоретически ее могут использовать и к частным ограждениям, если они перекрывают видимость", — объясняет Брикайло.

Как сообщалось, строительство ограждения на участке с большим перепадом высот требует тщательного планирования, чтобы совместить эстетические и практические потребности с соблюдением законодательных норм. Правильный монтаж и выравнивание забора на склоне является ключом к избежанию споров с соседями или контролирующими органами, гарантируя при этом его надежность и красивый вид.

Также мы рассказывали, что хотя владельцы земли в Украине склонны считать, что их права неограничены, закон четко регламентирует границы использования земельных участков. Несоблюдение этих ограничений может привести к серьезным последствиям, начиная от штрафов и заканчивая риском потери права на землю.

земля правила недвижимость дом соседство
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
