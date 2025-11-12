Хто і коли зможе законно збудувати паркан висотою понад 2,5 м — норми закону у 2025 році

Паркан біля будинку. Фото: Freepik

Питання висоти паркану для присадибних, садових та дачних ділянок залишається одним із найчастіших серед власників землі. Нормативна база в Україні містить певні орієнтири, проте не завжди вони однозначно застосовуються до всіх типів ділянок.

Відповідно до пункту 6.1.34 Державних будівельних норм (ДБН) Б.2.2-12:2019, дозволяється огороджувати присадибні ділянки, але висоту паркану визначають інші ДБН та місцеві правила благоустрою.

Для садибних ділянок передбачено:

до 2 метрів — на межі із сусідами;

до 2,5 метра — з боку вулиці.

"Проте ця норма не є універсальною для всіх власників землі", — наголошує адвокат Юрій Брикайло.

Чи діють обмеження на садові та дачні ділянки

Вказані нормативи не поширюються на садові чи дачні території, бо вони не належать до зон благоустрою. Але тут можуть діяти інші правила — ті, що прописані в статутах кооперативів або садових товариств.

Найчастіше у таких документах визначають:

висоту огорожі — зазвичай 1,2-2 метри між ділянками та до 2,5 метра з боку дороги;

ступінь прозорості — 30-50% паркану має бути сітчастим або ґратчастим;

допустимі матеріали — іноді прямо вказують, що суцільний бетон чи шифер заборонені.

"У статутах я бачив вимоги навіть до площі й поверховості будинку, тож їх обов’язково слід прочитати до купівлі ділянки", — додає адвокат.

Коли закон дозволяє паркан вище 2,5 метра

Є лише кілька винятків, які офіційно дають право будувати огорожу вищу за стандарт. Один із них — наявність пасіки.

Згідно з пунктом 1.3 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб бджіл, при розміщенні пасіки на присадибній ділянці огорожа має бути заввишки не менше 2,5 м, щоб бджоли підіймалися вище під час вильоту.

Це правило встановлює лише мінімальну, а не максимальну висоту. Тому власники пасік можуть законно зводити паркани й на 3, і на 5 метрів — головне, щоб не порушувати меж сусідів.

Інші обмеження щодо парканів, які потрібно врахувати

Навіть якщо формально закон дозволяє, паркан не повинен створювати незручностей сусідам. Земельний кодекс вимагає дотримання правил добросусідства, зокрема, щоб огорожа:

не затінювала будинок або город сусіда;

не заважала природному провітрюванню;

не створювала небезпеку падіння чи задимлення.

Суцільна стіна заввишки 5 метрів між ділянками у 6 соток майже напевно порушить ці вимоги — і стане приводом для скарги або суду.

Окрім того, ДБН Б.2.2-12:2019 вимагає, щоб паркан не виходив за межі ділянки та не заходив за червону лінію вулиці. Якщо вона проходить по землі власника, огорожу можна ставити лише всередині межі.

Коли паркан має бути нижчим

Існують і протилежні випадки, коли норму висоти потрібно зменшити. Наприклад, за ДБН В.2.3-4:2015, у зоні забезпечення видимості на дорогах заборонено будь-які споруди вище 1,2 метра.

Це правило застосовується для безпеки руху на:

виїздах із подвір’я;

перехрестях;

ділянках із поганою оглядовістю.

"Хоча ця норма локальна, теоретично її можуть використати й до приватних огорож, якщо вони перекривають видимість", — пояснює Брикайло.

