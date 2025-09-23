Как получить выписку о месте жительства в 2025 году - все способы

Приложение "Дія" в телефоне. Фото: Новини.LIVE

Выписка о месте жительства — это документ, который подтверждает, где именно зарегистрирован человек, или же удостоверяет отсутствие таких данных. Его выдают в бумажной или электронной форме. Документ необходим во многих сферах жизни: от оформления банковских услуг до устройства ребенка в садик или школу.

С 2021 года украинцам больше не ставят штампы в паспорт-книжечку, а владельцы ID-карточек тоже не имеют отметки о прописке. Единственным подтверждением места регистрации стала выписка из реестра территориальной общины, отмечается на портале "Дія".

Как получить выписку о месте проживания онлайн

Самый удобный способ получить выписку — через приложение или портал "Дія".

Через приложение:

откройте Дію;

перейдите в раздел "Место жительства";

выберите "Выписка о месте жительства";

нажмите "Заказать извлечение" и ждите push-уведомления о готовности.

Через портал:

нажмите "Получить выписку";

авторизуйтесь или зарегистрируйтесь в кабинете;

проверьте свои данные;

выберите, для кого нужна выписка — для себя или ребенка;

введите серию и номер свидетельства о рождении, если документ заказывается на ребенка;

загрузите pdf-файл из раздела "Полученные документы".

В результате вы получаете электронную выписку с QR-кодом и уникальным номером.

Получить выписку офлайн

Тем, кто не может воспользоваться электронными сервисами, доступен офлайн-путь. Нужно обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг. Это можно сделать независимо от того, где именно зарегистрировано лицо.

В ЦПАУ выдают выписку в день обращения бесплатно. Его можно получить для себя или ребенка.

Для чего нужна выписка о месте проживания

Наличие документа позволяет подтвердить свой адрес в различных учреждениях. Чаще всего его требуют:

в банках при открытии счета;

в детских садах и школах;

при оформлении социальных выплат;

в случае юридических или нотариальных действий.

Фактически выписка заменяет старый штамп в паспорте и является универсальным подтверждением вашего адреса.

Как проверить выписку о месте жительства

Документ содержит уникальный номер и QR-код. Достаточно отсканировать его камерой смартфона, чтобы удостовериться в подлинности выписки. Дополнительные подписи или печати больше не нужны, ведь система автоматически защищает данные.

Выписка действует до тех пор, пока не меняется зарегистрированное место жительства. Все организации признают его действующим, ведь информация поступает напрямую из официального государственного реестра.

