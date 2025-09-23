Як отримати витяг про місце проживання у 2025 році — усі способи

Застосунок "Дія" у телефоні. Фото: Новини.LIVE

Витяг про місце проживання — це документ, який підтверджує, де саме зареєстрована людина, або ж засвідчує відсутність таких даних. Його видають у паперовій чи електронній формі. Документ необхідний у багатьох сферах життя: від оформлення банківських послуг до влаштування дитини у садок чи школу.

З 2021 року українцям більше не ставлять штампи у паспорт-книжечку, а власники ID-карток теж не мають відмітки про прописку. Єдиним підтвердженням місця реєстрації став витяг із реєстру територіальної громади, зазначається на порталі "Дія".

Як отримати витяг про місце проживання онлайн

Найзручніший спосіб отримати витяг — через застосунок або портал "Дія".

Через застосунок:

відкрийте Дію;

перейдіть у розділ "Місце проживання";

оберіть "Витяг про місце проживання";

натисніть "Замовити витяг" і чекайте push-сповіщення про готовність.

Через портал:

натисніть "Отримати витяг";

авторизуйтеся або зареєструйтеся в кабінеті;

перевірте свої дані;

оберіть, для кого потрібен витяг — для себе чи дитини;

введіть серію та номер свідоцтва про народження, якщо документ замовляється на дитину;

завантажте pdf-файл із розділу "Отримані документи".

У результаті ви отримуєте електронний витяг із QR-кодом та унікальним номером.

Отримати витяг офлайн

Тим, хто не може скористатися електронними сервісами, доступний офлайн-шлях. Потрібно звернутися до найближчого Центру надання адміністративних послуг. Це можна зробити незалежно від того, де саме зареєстрована особа.

У ЦНАПі видають витяг у день звернення безоплатно. Його можна отримати для себе або дитини.

Для чого потрібен витяг про місце проживання

Наявність документа дозволяє підтвердити свою адресу у різних установах. Найчастіше його вимагають:

у банках при відкритті рахунку;

у дитячих садках та школах;

під час оформлення соціальних виплат;

у випадку юридичних чи нотаріальних дій.

Фактично витяг замінює старий штамп у паспорті і є універсальним підтвердженням вашої адреси.

Як перевірити витяг про місце проживання

Документ містить унікальний номер та QR-код. Достатньо відсканувати його камерою смартфона, щоб упевнитися у справжності витягу. Додаткові підписи чи печатки більше не потрібні, адже система автоматично захищає дані.

Витяг діє доти, доки не змінюється зареєстроване місце проживання. Усі організації визнають його чинним, адже інформація надходить напряму з офіційного державного реєстру.

