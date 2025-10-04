Ветроэнергетика теряет позиции — почему дорожают турбины и что вытесняет их с энергорынка

Ветровые генераторы на поле. Фото: Freepik

Ветровые электростанции, которые еще недавно считались одним из самых перспективных источников возобновляемой энергии, сталкиваются с серьезными вызовами. В 2025 году в Австралии и других странах наблюдается рост затрат на строительство и эксплуатацию ветряных турбин, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с другими источниками энергии, в частности солнечными.

Стоимость установки турбин поднялась почти вдвое из-за инфляции, сложности поиска новых площадок и задержек, возникающих в результате судебных обжалований и долгого планирования, пишет издание Renew Economy.

Руководитель энергетического подразделения компании Arup Патрик Горр подчеркнул, что даже долгосрочные договоры о покупке электроэнергии (PPA) уже не гарантируют стабильности.

"Сегодня мы видим цены на уровне 110-120 долларов за мегаватт-час, и этого уже недостаточно для крупных ветровых проектов. Чем масштабнее проект, тем труднее прогнозировать расходы", — говорит он.

Ветровые проекты потеряли инвестиционную привлекательность

Эксперты отмечают, что подписать выгодное соглашение о поставках электроэнергии становится все сложнее.

"Солнечная энергетика снижает цены днем, а три крупнейших поставщика используют аккумуляторы, чтобы поднять их вечером. Это делает рынок слишком нестабильным для новых ветровых сделок", — пояснил директор Сети энергетических фьючерсов Университета Вуллонгонга Тай Кристофер.

Результат очевиден: в 2025 году в Австралии ни один ветровой проект не достиг финансового закрытия. Лишь несколько инициатив дошли до финальной стадии, но их запуск отложили до 2026 года.

Солнечные батареи вытесняют ветер

Одной из главных причин замедления развития является появление гибридных солнечных батарей. Они оказались дешевле, быстрее в установке и более гибкими для масштабирования. Несколько крупных застройщиков, которые еще недавно отдавали предпочтение ветровым турбинам, теперь переходят на солнечные гибридные решения.

Один из руководителей отрасли в Австралии отметил, что гибридные проекты сейчас создают реальную угрозу для ветроэнергетики. Застройщики, которые ранее специализировались на ветровых станциях, все чаще выбирают солнечные решения из-за их экономической выгоды.

Будущее ветроэнергетики под вопросом

Несмотря на сложности, эксперты прогнозируют, что ветровые электростанции не исчезнут полностью. Они останутся важным элементом энергетического баланса, но только в сочетании с другими источниками. В ближайшие годы акцент может сместиться на комбинированные проекты, где ветер будет дополнять солнце и аккумуляторы.

"Если мы хотим видеть ветроэнергетику в будущем, нужно пересмотреть подходы к планированию и сделать проекты более гибкими", — подчеркнул Горр.

Как сообщалось, в Китае успешно завершился первый полет плавучего ветрового генератора. Система прошла тщательные испытания, в частности полную сборку в пустыне, а также непрерывное развертывание и изъятие в условиях сильного ветра.

Также мы рассказывали, что анонсированный прототип плавучей ветровой электростанции установил новый рекорд по производству энергии. Это достижение демонстрирует потенциал для глобальной трансформации энергетического сектора.